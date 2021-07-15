中國監管升溫 阿里巴巴、騰訊擬棄壁壘互相合作

華爾街日報周三 (14 日) 引述消息人士報導，中國政府對科技業監管使得中國網路巨頭阿里巴巴集團 (BABA-US) 和騰訊控股 (TCEHY-US) 難以維持多年來建立的數位壁壘，兩家公司正在考慮攜手合作，向對方開放自己的生態系統。

消息人士透露，兩公司正在分別制定放寬限制的計畫，阿里巴巴初步可能將騰訊的微信支付引入阿里巴巴的電商平台淘寶、天貓。

目前費者不能在阿里巴巴平台上，使用騰訊的支付系統購買商品，兩家巨頭對彼此開放，象徵中國網路生態的重大轉變，當地民眾生活更加方便，並有助於激起更大的競爭，但也意味著兩企業將更深入瞭解彼此業務。

報導還指出，騰訊可望能在微信上分享阿里巴巴的電商清單，或允許阿里巴巴服務透過微信小程式 (Mini Program) 存取使用者資料。小程式是微信 app 中的輕型軟體，不需要安裝即可使用。

中國政府正加大對科技巨頭的控制，今年 4 月中國國家市場監督管理總局對阿里巴巴處以創紀錄的人民幣 182 億元罰款，主因是阿里巴巴在旗下電商平台實施「二選一」壟斷行為，強迫供應商在其平台獨家銷售。

此外，阿里巴巴還被要求進行全面改造，根據「嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面」進行全面整改，並連續 3 年向中國國家市場監管總局提交「自查合規報告」。

香港大學法律學院副教授 Angela Zhang 表示，中國網路生態分裂是一個本質性的競爭問題，也是反壟斷問題的核心。如果不解決這些問題，就無法從根本上改變中國科技產業的競爭格局。

Zhang 表示，在現階段生態下，新創根本別無選擇，只能加入阿里巴巴或騰訊其中一大陣營，因為兩巨頭都控制著「超級軟體」，這些軟體擁有大量用戶。阿里巴巴旗下包含螞蟻集團以及外送平臺餓了麼，騰訊旗下則有京東、美團外賣，以及拼多多。