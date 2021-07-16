〈長榮航股東會〉A321客機明年起汰換 新機導入視復甦情況而定

長榮航 (2618-TW) 今 (16) 日召開股東常會，董事長林寶水表示，旗下 A321 客機明年將開始進行汰換，部分 A330 客機也將在 2023 年起陸續退役，至於新機導入時程，將再視國際邊境管制解除和客運市場復甦狀況而定。

長榮航目前機隊有客機 82 架 (含 ATR 2 架)、貨機 5 架，其中客艙座椅載貨 20 架 (777-300ER 10 架、787-10 6 架、A330-300 4 架)，客艙地板載貨 13 架 (777-300ER)。

長榮航說明，去年已與波音達成協議，除遞延部份尚未交付 787-10 新機交期，並變更其中 7 架的機型為 3 架 777F 貨機和 4 架 787-9 客機，目前 787 客機預計由 2022 年延後至 2023 年交付完成，而 3 架 777F 貨機則由 2022 年提前至 2021 年第四季交付完成。

展望後市，長榮航認為，隨著歐美逐步解封、各國重啟經濟活動，加上第四季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運市場需求，貨機提前到位有助挹注貨運成長動能。

不過，由於此次疫情衝擊層面大、影響時間久，據國際航空運輸協會預估，全球航空客運量要到 2023 年才會恢復到疫情前水準，因此客運復甦之路仍漫長。

長榮航強調，針對疫後市場，將視全球解封程度，依照各國邊境管制規定、航線特性和商務交流復甦情況，彈性調度機隊，漸進式加密骨幹航線，並逐步恢復旅遊航線。