〈美禁新疆棉〉美最新法案嚴打新疆製品 供應鏈加速改採美國棉 南紡等台廠受惠

美國聯邦參議院兩黨議員無異議通過最新法案，禁止所有來自中國新疆或在該地區製造的商品輸入美國，意味美國為重擊新疆製品，將正式立法全面封殺，「美禁用新疆棉」議題勢必更嚴格實施，南紡 (1440-TW) 等台灣紡織廠將迎接強大轉單潮

外電報導指出，這項「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）提出「可反駁的推定」（rebuttable presumption），即推定在新疆製造的產品是出自強迫勞動力，繼而依據 1930 年的關稅法加以禁止，除非美國監管機關能夠提出證明推翻這項推定。

參議院一致通過這項跨黨派支持的法案，舉證責任將轉移到進口商身上。現行法規已在具有強迫勞動的合理證據下，禁止進口相關產品。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）呼籲眾院速戰速決。他與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出這項法案。此案仍待送交眾院審議後交由總統拜登簽署後，成為法案，民主黨與共和黨幕僚均認為，這項法案將在眾院輕鬆獲得通過，眾院去年就曾幾乎一致支持類似法案。

美國聯邦參議院今天通過法案，禁止進口來自中國新疆地區的產品。美國官員認定中國對維吾爾人及其他穆斯林民族採取種族滅絕行動，這項法案是美方為此懲罰中國的最新一舉。

這意味白宮將加大制裁新疆製品力道。市場預期，由於新疆是全球主要太陽能多晶矽原料製造地，全球占比高達五成，新疆製多晶矽將因此案而禁銷美國，台灣太陽能廠將有轉單效益，利多激勵達能 (3686-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 等個股在今天台股大跌逾百點下，仍逆勢上漲。

法人指出，除了太陽能之外，「美國抵制新疆棉」的議題，也可望隨著此法案而擴大力道，隨著美國擴大制裁新疆棉，將直接影響中國棉紡廠，品牌廠除了改採美國棉、印度棉外，也會同步轉移生產供應鏈，以避開禁令風險。

南紡是「美國抵制新疆棉」受惠股，棉花原料來自美國、印度等地，預計將成為首要受惠者，且近期棉花價格再度走揚，也有助獲利表現升溫；轉投資的南帝以及旗下南紡購物中心也可同步挹注營運表現。