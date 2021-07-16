張志誠觀點：拜登政府大基建計劃 散裝船的春天來了？

近期散裝航運波羅的海乾散貨指數 (BDI) 震盪不斷，持續在 3,400 至 3,100 點震盪，其中的 BCI 指數中大型船舶反覆在測試今年初首度突破的一年期大頸線 3000 點，我們觀察這樣的反覆震盪測試下檔有效支撐，係因指數走高後的整理影響所致，市場並未有明顯利空出現，美國在 7/14 日參院民主黨團議員結束數周來的協商，對未來投入 3.5 兆美元的基礎建設案達成協議，這項法案將為重建道路、橋樑和其他傳統基礎設施提供資金，並將寬頻網路服務擴展到美國眾多農村地區。

對於散裝航運產業而言，業者普遍看好在各國疫後積極進行基礎建設的推升下，鐵礦砂與鋼材運輸將支撐下半年散裝航運行情再行走高，我認為 3.5 兆基建案將是未來支撐 BDI 指數長期再挑戰歷史高點的關鍵。

散裝船主要運送的原物料當中，鐵礦砂就是其一，佔了散裝船運的 30% 左右，從過去歷史來看，BDI 指數在 2008/6/6 來到歷史高點 11689 點，而會推升 BDI 指數在短時間達到倍數漲幅就是因為當時的金磚四國，巴西、俄羅斯、印度、中國的經濟成長加速，使得鋁、銅、鐵、煤等需求比重急速拉升，進一步推動了 BDI 指數的上漲。

從散裝船的產業結構下去分析，最大的利多就是鋼鐵用量的需求上升，唯有鋼鐵用量需求大幅成長，才能真正推動 BDI 指數走出歷史新高的格局，其他的原物料當然也會對散裝船需求有影響，可是頂多是季節性的循環，像 2007-2008 散裝船的行情，唯有鐵礦砂這項跟重大基礎建設相關的原物料才能做到。

美國總統拜登說：「這是自二戰以來最大筆的投資」，其中跟鋼鐵需求最相關的應是交通基礎建設這塊，同時也是所有項目裡佔比最大的，達到預估 6210 億美元規模，這個基礎建設是個維期 8 年階段性投入的長期計劃，只要鋼鐵用量成長，對主要載運礦礦砂的散裝船來說，就是最大的支撐，鐵礦砂價格已在今年 5 月突破 2008 年的高點創下歷史新高。

BDI 指數這個月來進入短線的震盪，下一道支撐在 2400 點左右，散裝船的旺季是在第 3 跟第 4 季，而從過去 BDI 指數的歷史，波段的高點也出現在第 3 跟第 4 季比較多，在散裝航運股營收仍持續成長的表現下，還有隨著拜登的「美國就業計劃」時程表越來越明朗，不排除市場會領先反映這項利多，散裝船股在這波回檔修正後已開始守住低點，搭配散裝航運業的旺季在接下來第三、第四季有機會再創新高。

散裝船概念股：新興 (2605-TW)、慧洋 (2637-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、台航 (2617-TW)、正德 (2641-TW)、中航 (2612-TW)。

想獲得更多股票還有產業的分析，請加入

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險