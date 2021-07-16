【鍾國忠專欄】台股電子股還會再上漲？

(一) 電子類人氣逐漸回溫

上期 7 月初曾分析過，「非電強度將降溫，而電子類則伺機補漲」，截至 7/15 為止，電子股近半個月當中，類股交易比重從當時盤中一度不及 20%，逐漸回到 40% 以上，甚至於近日偶爾也有超過 50%，可想而知，類股之間就有資金排擠效應出現，這段期間，排擠效應影響最大就是上半年漲幅最大的運輸類股，期間運輸類股曾於 7/6 創下 401.46 點新高點，但近期從最高點拉回幅度近 3 成，要分析運輸類股何時能止穩、或再創高，勢必要先觀察電子類股是否會再上漲。

(二) 非電上攻角色將易位 電子類則持續伺機補漲

下半年才剛過半個月之後，未來投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. 短線非電股族群上攻角色將易位：雖然下半年才剛經過半個月，但台股類股卻已有明顯出現不同腳步，從附表中可看出，至 7 月中旬為止，今年迄今領先大盤漲幅前七大，基本上跟上半年漲幅排序相似，只是前後排序名次略為調整，分別是運輸類、玻璃陶瓷類、鋼鐵類、百貨業、造紙類、電器電纜類與紡織纖維類等，其中玻璃陶瓷類與百貨業二類，是累計漲幅較高唯二可跟大盤一起再創高上漲，其他的運輸類與原物料類股則多數漲多而拉回，扣除玻璃陶瓷類以外，期間另二大漲幅較大類股是百貨類與觀光類，很明顯已在期待 7/26 過後可能的營運到來，至於其他上漲類股多數都是上半年落後於大盤，因此現階段指數創高過程中，類股上漲偏向落後補漲，但提醒不是所有類股都一定上漲，還是得看是否有營運契機。

至於上半年漲幅排名第一的類股仍是運輸類，短短半個月，累積漲幅從 257.63% 向下收斂 41.69%，迄今漲幅降到 215.94%，而這樣的跌幅也幾乎是所有類股下跌幅度的總合，因此反應非常大。由於目前該類股仍在旺季中，因此預期該類股將在高檔整理，但短期應不易創高，主要理由是如前所提，現在市場資金偏向反映落後補漲，因此要積極再創高，至少也要等到 7 月底後，三級疫情警戒參考日 7/26 與美股科技企業財報公布之後。

2. 落後電子類股仍將伺機補漲：落後大盤的電子類，如上次筆者所提的有補漲反應，而未來是否還可再留意? 答案肯定是可以的，因為目前台股上漲 22.41%，但電子類股漲幅 18.66%，仍落後大盤約 4%，由於其是占大盤最主要的產業，長期跟大盤的走勢，二者走勢應該是要相近，而不能有太大差距，以免與市況失真，近半個月台股累計漲幅再上漲 1.89%，而電子類股上漲 3.70%，幾乎是大盤的一倍，已有出現漲幅差距縮小現象，由於電子股進入 Q3 旺季，未來有二種可能情況，一是電子股落後持續補漲，或者大盤漲幅向下收斂修正，但電子股抗跌。近期電子類強度漸強中，上游漲幅攻勢最為明顯，目前在電子次產業較強族群包括有 ABF 載板、銅箔基板、被動元件、IC 設計、LED、二極體、石英元件、連接器、電源供應器與工業電腦等，未來可作為類股操作參考族群。