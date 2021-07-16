英特爾擬買格芯 陸行之：真的要與台積電對著幹

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會後，引發華爾街多空論戰，英特爾 (INTC-US) 又傳出有意收購格羅方德 (Global Foundries)(格芯)，知名半導體分析師陸行之今 (16) 日指出，不出所料，英特爾真的要跟台積電對著幹了，現在連聯電、中芯國際也拖下水打群架，先前擔心台積電拿了英特爾 3 奈米訂單，丟了其他客戶，現在反而憂心英特爾這家老店被新任 CEO Pat 搞砸了。

陸行之提出幾點分析，從優勢來看，他指出，英特爾打算斥 300 億美元買下格羅方德，拿下 7% 的晶圓代工市場份額、代工服務 know-how、代工客戶，而且不是額外增加晶圓代工供給。

格羅方德有 90-14 奈米完整的成熟製程，加上 SOI 技術，跟英特爾現在的 10 奈米、2023 年的 7 奈米互補，這樣可以更完整的提供 IP、設計、晶圓代工、封測製造服務、數據中心系統客戶，如 Google、Microsoft、Amazon 等。

同時，英特爾也 100% 符合美國半導體產業鏈，技術回歸美國的政策，國防晶片製造收歸美國持有的公司製造。

從劣勢來分析，陸行之說，事實上，格羅方德是 AMD 不要的廠，還是簽了「離婚協議」，付出巨額分手費，才有辦法轉到台積電代工，AMD 5 奈米 Genoa CPU 現在連用格羅方德做的 14 奈米服務器控制晶片，都改用台積電的 6 奈米製程。「格羅方德除了 SOI 技術外， 似乎只有產能值錢了。」

而聯電 (2303-TW) 規模跟格羅方德差不多，聯電市值約 250 億美元，彭博社預期明年將賺 16 億美元，至於格羅方德，主要工廠在美國，成本較高、客戶較弱，明年應該賺不到 15 億美元，陸行之認為，英特爾花 300 億美元買格羅方德，只會拉低毛利率、ROE，還要分五年認列龐大的商譽攤銷。

此外，陸行之指出，格羅方德應該還有一些跟英特爾競爭的客戶，像是 CPU、GPU、FPGA、networking、AI、ADAS、IOT 等領域，客戶看到英特爾入主，當然要想辦法轉單。

陸行之表示，格羅方德 7 奈米開始就玩不下去了，英特爾 2023 年二季度量產的 7 奈米將足足落後台積電 2020 年二季度量產的 5 奈米近 3 年，英特爾除了要買格羅方德外，未來幾年又要投資加碼美國亞利桑那州廠、歐洲廠，增加太多沒有競爭力 (無效) 的產能。