〈財報〉美鋁受惠鋁價大漲 Q2獲利創新高

美國鋁業（Alcoa）周四（15 日）盤後公布公布 2021 會計年度第二季財報，受惠鋁價飆升推動營收成長，獲利也創歷史新高，優於華爾街分析師預估，這家鋁業巨擘並看好經濟重啟商機，上修今年出貨預期。

美鋁第二季獲利報 3.09 億美元，合每股賺 1.63 美元，而去年同期虧損 1.97 億美元或每股虧 1.06 美元。不包含一次性項目，第二季獲利為 2.81 億美元，合每股賺 1.49 美元，優於湯森路透（Thomson Reuters）調查的 9 位分析師平均預估的 1.34 美元。

第二季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為 6.18 億美元，優於彭博分析師平均預估的 5.998 億美元。

由於鋁價上漲與產品附加價值提高，美鋁第二季營收從去年 21.5 億美元成長至 28.3 億美元，也優於分析師先前預估的 26.4 億美元。

展望前景，美鋁預估今年的鋁出貨量將介於 290 至 300 萬噸，高於先前預估的 280 萬噸。

倫敦金屬交易所（LME）的鋁價今年上漲約 27%，寫下 2008 年來最佳的年度開局表現。高盛上月表示，在全球轉向低碳能源的階段中鋁扮演關鍵角色，將迎來長達數年的多頭行情，美國總統拜登上月公布的基建計畫，也提振美國需求的展望。

美鋁預期，原物料與能源方面的通膨壓力將持續下去。

美鋁總裁兼執行長 Roy Harvey 表示，公司第二季與上半年表現相當出色，是是 2016 年獨立經營以來最強的表現。他也說，這種創紀錄的表現反映公司的營運策略奏效。

美鋁週四收盤下跌 1.71% 至每股 34.54 美元，盤後續跌 0.06%。