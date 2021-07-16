〈房產〉防疫住居新堡壘 高市透天宅上半年開工數大增88%

根據高雄市不動產開發公會開工戶數統計，透天宅推案戶數在疫情後情勢逆轉，今年上半年，透天住宅開工總戶數為 120 戶，比 2019 年同期的 110 戶高，更遠高於去年同期的 64 戶，增幅 88%，且光是今年上半年的累計戶數，就已達去年全年的 76%，透天宅頗有逆轉翻身的跡象。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021 上半年的開工戶數，反映的是建商在申報前至少半年到一年前，就已敲定的推案計畫，而 2020 年開始受疫情衝擊，國人嚴守人與人間的距離防線，透天住宅在居住上具有「獨立性高」、「人流度低」、「空間感大」三大防疫優勢，正好成為防疫的新堡壘。

張旭嵐指出，透天獨立性高，獨門獨戶，管線獨立，降低染疫機會；其次，人流度低，不須共用社區公設，減少傳染途徑。疫情後，民眾長時間在家，強烈感受居家空間寬闊舒適，透天空間感大，壓迫性小，所以疫情影響下，建商預期這類防疫宅產品需求性增，促使透天宅鯉魚躍龍門，供給量止跌回升。

台灣房屋五甲瑞隆加盟店店東陳明仁表示，高雄缺工缺料嚴重，疫後移工短缺、停工等問題更是雪上加霜，影響了不少大型建案工期，而透天宅因工期、人力需求都比大樓精簡，較好趕工，可讓業者趁早搶市，因此透天宅對建商來說，是疫情期間更有利的產品選擇。此外，透天宅零公設零管理費，並擁有完整土地持份，對「有土斯有財」的南部人來說，更具身價優勢，只是隨著土地成本增高，高雄低總價透天宅越來越稀有。

高雄市今年上半年透天開工戶數，以小港最多，達 75 戶。陳明仁分析，小港、楠梓等蛋白區，腹地大，居住成本也較低，若是地坪 30-40 坪的新車墅，有機會以總價 1500-2000 萬元入手，左營、鼓山等蛋黃區則至少 3000 萬元起跳；受惠低利加持，疫後市場資金豐沛，貸得多、買得起的人也增加，有了需求利基支撐，透天宅的後勢也備受看好。