〈房產〉今年來雙北中高價住宅交易第一熱區 內湖及新店分踞

根據內政部實價登錄資料統計，今年前 4 月台北市總價 4000 萬元以上及新北市總價 2000 萬元以上中高總價住宅交易量，相較過去兩年同期表現，雙北市中高總價產品交易量都有 25-30% 的成長，交易熱度來看，內湖及新店分踞今年來雙北市中高價住宅交易第一熱區。

統計顯示，台北市此次入榜的前三名都是過去傳統的熱門交易行政區，不過過去多排在第三位的內湖區，以 99 件的成交量異軍突起排名第一；而排行二、三名的則是台北市蛋黃區的大安區及中山區，分別有 77 件及 69 件的成交量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，內湖屬於台北市蛋白區，中高總價住宅大多座落於捷運文湖線沿線，其中西湖公園、碧湖公園及大湖公園周遭是主要的豪宅聚落，環境悠閒清靜受到高資產族群的青睞，除了內湖科學園區內的董事長、高階主管外，也因為許多電視台設立於內湖區而有不少知名的影視藝人選擇在此置產。

交易量排名第二的大安區是台北市傳統交易熱區，陳金萍表示，大安區是全台豪宅密度最高的行政區，包括擁有綠地景觀的大安森林公園及林蔭大道仁愛路、敦化南路都有不少指標性豪宅，吸引不少政商名流入主。觀察今年 1-4 月成交資料，即使缺少指標性豪宅的成交帶動，且成交物件的屋齡也普遍偏高，但仍有 77 件交易熱度，平均單價也突破百萬大關，顯見北市燙金門牌價值不減。

此次統計中，新北市的中高總價住宅熱門交易行政區中，新店區以 157 件奪冠；第二名的新莊區也有 151 件的交易量。陳金萍指出，新北市新店區的中高總價住宅大致可分為兩類，一類是位於新店市區的住宅大樓，大多位於捷運七張站、新店區公所站及小碧潭站周遭，如今年成交量較多的「寶徠花園」、「玉上園」以及「美河市」等社區；另一類則是郊區的透天別墅，如較為知名的「大台北華城」及「青山鎮」等，這類的郊區別墅除了康橋明星學區外，也以環境優美、無敵景觀視野為特色，在這次新冠疫情中成為不少高資產客戶的關注焦點。

新北市第二名的新莊區交易多集中在副都心重劃區及頭前重劃區中；另外，捷運新莊站周遭的社區「永鼎帝京」有多筆成交實例，帶動周遭交易增溫。陳金萍表示，新莊副都心與頭前重劃區都具備整齊的街道及舒適的建築棟距優勢，以及建築物屋齡相仿、建築外觀和諧一致，打造舒適的居住環境。而區域機能上，不僅有捷運桃園機場線及環狀線開通，大型百貨「宏匯廣場」及國際飯店「凱悅嘉軒」相繼進駐也將帶動區域發展，深受換屋、置產族群的青睞。