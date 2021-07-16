台積電法說黯淡 指數大跌逾百點 失守萬八大關

美股三大指數周四全面收跌，尤其費半大跌超過 2%，台股今 (16) 日也因台積電財報低預期，電子股賣壓沉重，開盤即下殺近 200 點，跌破萬八大關，但隨著低接買盤進場，以及航運、金融兩大類股撐盤，跌幅逐步收斂，下跌約 120 點，站回所有均線，預估今日成交量較昨日增加，達 5900 億元。

台積電因財報低預期，加上展望無太多驚喜，今日重挫近 4%，失守所有短均，鴻海、聯發科則在平盤遊走，富邦金、國泰金則受惠買盤進場承接，雙雙大漲超過 2%。

觀察今日資金流向，航運成交比重達 46%，電子則下滑至 38%，金融、鋼鐵皆約 4%，若已漲幅來看，航運因跌深反彈，大漲超過 5%，金融類股漲幅也有近 2%，電子、鋼鐵則因高檔賣壓出籠，雙雙大跌超過 1%。

航運股今日飆風再起，族群多頭指標長榮率先亮燈漲停，達 179 元，收復 5 日線，持續往越線靠攏，陽明、萬海也大漲半根的漲停板，其餘如志信、台驊也都穩在盤上。

展望台股後市，法人看好，隨著各家第二季、上半年財報陸續公布，相關表現績優個股可望獲得市場青睞，基本面穩固下，有助支撐台股，短期仍維持強勢格局。