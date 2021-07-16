鴻海、中信金聯手成立新能源車基金 目標募集百億元

鴻海 (2317-TW) 與中信金 (2891-TW) 宣布，雙方今 (16) 日簽署合作備忘錄，將共同成立新能源車 (Electric Vehicle, EV) 產業基金，募集規模目標為 50 至 100 億元，攜手打造新能源車的資金技術活水。

鴻海是由集團投資長杜墨璽與中信金董事童兆勤，透過雲端視訊簽署合作備忘錄，雙方正式建立新能源車基金上的夥伴關係。

中信金表示，在全球新能源車市場即將進入爆發性成長，該基金將善用兩大集團在科技與金融上的專業優勢，超前布局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的優質公司，讓台灣的電子科技及傳統汽車產業加入全球新能源車的領先陣營，促進產業升級與經濟轉型。

中信金表示，未來新創公司或資通訊、傳統製造業者若想進入新能源車的產業供應鏈，新成立的基金將能提供產業鏈結、資金資源、與技術升級的服務。

鴻海積極布局 EV 產業，結合全球近 1800 家供應商組成 MIH（Mobility In Harmony, MIH）聯盟，並陸續與 Fisker 公司、Stellantis 集團、裕隆汽車、吉利汽車、泰國國家石油股份有限公司（PTT）等國際大型車廠合作。

鴻海此次與中國信託基金合作，將運用公司在智慧製造領域中的產品開發能力、速度、與客戶優勢，提供被投資公司在技術上優化升級服務，快速縮短開發生產週期，迅速將技術商品化並順利導入市場。

此外，鴻海也將結合中信金在金融產業的資源，提供被投資公司在公司治理諮詢、財務規劃建議，進入資本市場輔導規劃與取得國際融資的管道，通過此次合作，中信金控與鴻海集團將共同積極尋找深具潛力的投資標的，引領資金投入能永續發展的新能源車產業。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海過去 40 餘年資通訊產業優勢與全球化布局經驗，結合中信金在金融市場的專業，雙方共同成立產業基金，將能活絡台灣新能源車生態系，透過資金及技術加快產業發展，孵化半導體與資通訊之外的另一個護國產業。

劉揚偉表示，鴻海希望藉此為企業導入資金與資源，強化台灣車輛產業在國際市場的競爭力，也預期，鴻海能發揮深植產業的影響力，結合中國信託在資本市場的經驗，打造多贏的產業基金。