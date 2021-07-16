看好後市 威剛董總6月加碼160張自家股票

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 高層看好自家公司後市營運，據公開資訊觀測站資料顯示，董座陳立白 6 月加碼 40 張持股，並透過投資公司保達投資額外加碼 90 張股票，總經理陳玲娟也買進 30 張，高層 6 月共加碼 160 張股票。

威剛受惠產品價量齊揚，第二季營收 106.21 億元，季增 16.77%，年增 42.16%，衝破百億元，並創 11 年來單季新高；上半年累計營收 197.17 億元，年增 34.41%。

威剛看好，第三季 DRAM、NAND Flash 合約價仍將持續攀升，PC 及伺服器用 DRAM 合約價有機會維持雙位數漲幅，上半年漲幅較小的行動型 DRAM 合約價，漲幅更可望挑戰 15% 以上。

同時，在 PC 新平台陸續上市後，DDR5 將於今年下半年逐步導入製程。但因 DDR5 功能升級且製程難度偏高，顆粒尺寸也較 DDR4 放大逾 10%，威剛預期，在三大供應商轉進 DDR5 時，將造成一定量的位元產出耗損，連帶影響整體 DRAM 產出量能，DRAM 供不應求狀態將延續至 2022 年。

另一方面，隨著各種電子裝置儲存需求放大，SSD 需求暢旺，將帶動 NAND Flash 價格持續強勢，供不應求態勢將可延續至第四季。威剛看好，第三季 SSD 出貨量可望再攻高。

此外，威剛今年以來三大生產據點進入高效運轉狀態，為因應下半年預期新增訂單，內部已著手評估於台灣及海外增設新產線的可能，以全力支援客戶未來出貨需求。

