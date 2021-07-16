經濟部通過嘉里大榮等7企業 擴大投資台灣40億元

經濟部投資台灣事務所今 (16) 日通過 7 家企業，擴大投資台灣近 40 億元，包括飛綠公司、嘉里大榮 (2608-TW)、鋒鎂工業、全俊有色金屬、利慶工業、生原家電、加州椰子國際等，累計投資台灣三大方案已有 939 家企業，投資逾 1.27 兆元，創造逾 10 萬個就業機會。

經濟部表示，家居用品商飛綠公司以自有品牌 Felli，銷售全球五大洲等多國，計畫提升競爭力、強化國際 MIT 形象，將斥資 15 億元在台南永康科技工業區興建永康廠，建置 12 條生產線，並招募本國員工 84 名。

倉儲物流公司嘉里大榮目前在台擁有 207 個營運據點、逾 3000 輛貨運車隊，配合北北基生技物流園區發展，將斥資超過 10 億元，在新北汐止建立智慧物流中心，除支應電商等零接觸經濟運送服務外，也將擴大設置醫藥冷鏈物流中心。

全俊有色金屬則計畫在桃園觀音區投入逾 3 億元，建立數位化銅精煉廠，預計將為台灣 1 年產出的 10 萬噸銅製品廢料，提供先進解決方案，同時進口國外銅資源回台精煉，提高台灣銅資源工業及戰略地位，並促進循環經濟產業。

智慧小家電製造商生原家電、服飾品牌商加州椰子也將各自投資 1 億元，其中，生原家電將在台中豐原新建廠房，強化 DC 換氣扇、空氣循環淨化機等換氣產品，加州椰子旗下擁有服飾品牌 CACO，配合事業版圖擴大，將招募 80 為新血，並擴建台北大安總部。

另一方面，鋒鎂工業、利慶工業也預計投資 9000 萬元、8000 萬元，分別在桃園蘆竹、彰化福興既有廠房中，導入智慧化產線，強化開發、製造能力。