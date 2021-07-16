【安聯投信】台股高檔震盪 類股輪番接棒 周線收紅

16 日台股受到重要法說展望微幅不如預期壓抑，加上前一天站上萬八，走勢相對震盪，不過午盤過後在部分高價股、部分傳產及金融接棒撐盤下，尾盤跌幅收斂，終場下跌 138.94 點，收在 17895.25 點，成交量放大至 5773.49 億元。周線收紅。

針對近期盤勢，安聯投信表示，回顧過去一周，台股大致仍呈現走揚、挑戰新高格局，電子股、傳產和金融股輪番上陣。惟 16 日受到重要法說毛利率展望微幅不如市場預期影響，壓抑大盤表現，整體來看金融股受惠獲利優於預期持續走揚，科技及傳產則偏個股表現。

回到基本面，安聯投信表示，總體經濟方面，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 比去年同期上漲 5.4%，是 13 年來最大增幅，且比 5 月時 5.0% 進一步明顯升高。這反映出供應鏈瓶頸，以及旅遊類服務價格隨著經濟解封而反彈。

安聯投信台股團隊指出，現階段基本面的大方向，就是經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升，以及海運瓶頸；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者。未來將持續關注通膨變化，以及美國聯準會對通膨態度與因應之道。

在產業部分，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢主要由陸續登場的重要法說展望內容所牽動。儘管重要法說毛利率展望微幅不如市場預期，但從展望來看整體產業需求依舊火熱，包括晶圓代工、HPC 等仍具正向成長動能。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前歐美進入解封之際，增添未來科技需求預估困難，尤其過去一年受惠居家工作、遠距教學筆電訂單出現鬆動，預期部分供應鏈吃緊將至少延續到年底，甚至有機會延續到 2022 年，包含載板、矽晶圓及成熟製程的晶圓代工產業；另一方面，預期汽車需求在晶片缺貨紓解後可望持續提升；電動車成長趨勢亦將帶動相關供應鏈產值持續提升，應該是投資布局重點。

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