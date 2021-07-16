【週報】全球市場回顧與展望 2021/07/16

未來國際總體經濟與金融市場展望

歐洲

本週歐洲市場就大盤指數來看，英國上週 8 至日至本週 15 日下跌 18.64 點 (-0.265%)；德國方面上漲 209.02 點 (1.355%)；法國則是上漲 96.63 點 (1.511%)。

本周 STOXX 600 指數下跌 %。歐洲股市表現上漲 1.016%，美國股市於週四晚間表現不佳，間接導致歐股在接近新高的同時聞聲下挫，吞噬前三日漲幅。英國疫情持續反彈，增添不確定性，導致其為歐洲三大指數中表現最差。英國報導指出，新增確診個案突破四萬 人，創下近半年來新高。疫情的變數使得歐洲面臨是否解封的難題。指數方面，技術面而言，歐洲市場持續於新高附近進行區間整理，尚未跌破，顯示市場動能雖然稍微退燒，但並無走弱的傾象，未來走強機率依舊較高。同時車用需求回溫，歐洲各大車廠將直接受惠，未來基本面並不看淡。

貨幣市場方面，本週歐元相對美元下跌 0.253%，美國通膨數據寫下 2008 年以來最大升幅，使得美元聞聲走強，市場預期美國進行升息的理由更為充沛使得歐元相對美元下跌。

北美

本週美國市場就大盤指數來看，上週 7 日至本週 15 日 S&P500 上漲 39.21 點 (0.907%)、道瓊工業指數指數上漲 565.09 點 (1.642%)、Nasdaq 指數下跌 16.70 點 (-0.115%)。

本周美國三大指數以道瓊工業指數表現最強，納斯達克為週四晚下跌所拖累，本週最終以下跌作收。標普，500 指數表現亮眼，持續向上表態。正如上週所言，公司大者恆大將成為未來趨勢。即便通膨數據超出預期，但美國股市並未如五月反應，顯示市場反而更著眼於上市櫃公司基本面的表現。聯準會主席鮑威爾於國會作證時強調寬鬆政策不變，並表示未來幾個月通膨率可能維持高水平，主因為市場上供給與需求的不平衡所導致，但最終將緩和下來。殖利率也因此聞聲下挫，目前為連續四個月收黑 K，呈現弱勢型態。

美元指數 (DXY) 自上週 8 日至本週 15 日上漲 0.162%。美元指數持續上演多空拉鋸戰，於波段高點表現震盪。市場多空訊息夾雜，通膨率一來創 2008 年以來最大增幅，鮑威爾一方面卻在聽證會會表示通膨僅為短期現象。訊息不統一使得波動加大，無明顯方向可言。技術面而言，美元在觸及 2018 年年初低點後便不斷反彈，目前可看作是長期支撐點位，未來走揚機率較高。

亞洲

本週亞洲市場就大盤指數來看，8 日至 15 日中國上證指數上漲 39.09 點（1.109%）、日經指數上漲 161.06 點（0.573%）、韓國指數上漲 33.54 點（1.031%）、恆生指數上漲 868.37 點（3.204%）、台灣加權數上漲 168.10 點（0.941%）。

亞洲市場本週大多以上漲作收，台灣加權指數本周四收盤正式站上萬八關卡，惟台積電於盤後發布法說會新聞稿，每股純益遜於外界預期，美國股市台積電 ADR 重挫 5% 以上，使得隔日台股台積電開盤直奔季線點位，萬八再次成為一日行情。恆生指數本週上漲最多，主要來自該地區落後補漲，並有觸底反彈的跡象出現。但風波餘韻未了，政治力籠罩勢必對香港股市造成長遠影響，不再是一個值得作為長期投資的區域。中國股市方面，未跌破整理區間顯示多頭格局依舊，但要展現強勢表態還須得等指數正式突破整理區間。

貨幣市場方面，本周人民幣相對美元上漲 0.389%。美元指數走揚情況下，人民幣兌美元匯率本週小幅上漲，雖並不強勢，但低點有守住，型態未全面轉空。儘管落後於市，無論陸股或者人民幣，都還不用過度憂心未來走勢。

大宗商品

原油期貨本週下跌 1.769%，來到 71.65 美元附近。報導指出沙烏地阿拉伯與 U.A.E. 達成協議，8 月底開始將進一步放寬產量限制。同時變種病毒 delta 的擴散使得亞洲諸國重啟封鎖措施，削弱對於原油需求的預期。在石油漲多之際，未來 delta 病毒於世界的流行程度將左右其價格波動程度。

大宗商品方面，大宗商品指數上漲 0.507%。受工業成長週期影響，木材價格於五月時一度上漲 90%，但如今今年以來，該商品價格下跌近 30%。專家認為這可能只是跌勢的開始。而木材價格的下滑可能透露出大宗商品市場價格到達了頂端。原物料上游價格的下跌將波及全球採購經理人指數，進而影響到通貨膨脹率。

新興市場

本週新興市場債指數上漲 0.038%，趨於平盤。殖利率即便有顯著下滑，但對債券價格依舊沒有帶來多少改善。delta 病毒帶給世界各國及公司壓力，債市持續於區間盤整。

先進全球證劵投資顧問股份有限公司 (簡稱“本公司”) 已就可靠資料或來源提供正確的資訊，但不保證資料來源之正確性與完整性。報告中之

數據或資訊等相關資料可能有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化已有變更，本公司將不做預告或更新。投資者如參考本報告進行相關投資交

易，應自行承擔所有損益結果，本公司與其任何董事、監察人或受僱人，對此不負任何法律責任。本報告內容之所有權為本公司所有，任何人

未經本公司同意，不得將本報告內容一部或全部加以複製、轉載或散佈。