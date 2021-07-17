〈熱門股〉美時兩大藥物外銷出貨旺 股價攀兩年新高

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 受惠旗下戒毒癮藥在美國市占率穩定成長，加上血癌用藥已有授權金與量產代工收入，上半年營運優於預期，下半年可望續攀高，激勵本周股價連日走強，周漲 18%，周五收在 134.5 元，寫兩年來新高。

美時近期外銷市場有斬獲，包括戒毒癮藥 Buprenorphine/Naloxone 舌下含片，美國市占率維持領先地位，癌症用藥銷售同步暢旺，帶動外銷營收比重從 35% 攀升至 55%。

美時開發的血癌用藥 Lenalidomide 過去與原廠有專利訴訟問題，隨著和解達成，並獲美國 FDA 暫定審查核可，預計 2022 年在美國上市，由於該藥在美競爭對手少，且藥價可逐年成長，有望帶動美時營收增長。

美時近年積極布局的東南亞市場，除接手母公司艾威群集團在東南亞國家逾 60 張藥證外，透過私募增資方式引進泰國公司 Innobic(Asia) 入股，發展癌症用藥、神經系統用藥、免疫系統用藥等高價值產品。

美時看準東南亞製藥市場在未來十年可望倍數成長，且多數製藥公司生產技術門檻低，當地 70% 藥品仰賴進口，營運有望逐步發酵。

美時第 2 季 36.76 億元，連 5 季成長、續創單季新高，季增 10.59%、年增 37.32%；上半年營收 70 億元，年增 48.58%。