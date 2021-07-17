Delta病毒蔓延 力拓澳洲、蒙古產量下滑 鐵礦砂、銅價有望獲支撐

全球市值排名第二大礦商力拓集團 (Rio Tinto) 周五 (16 日) 表示，疫情升溫與封鎖措施正在影響從澳洲到蒙古的採礦業務，使鐵礦砂與銅礦出貨下滑，並提高生產成本、延後多項投資項目。專家認為，供應趨緊的風險，有望進一步支撐鐵礦砂、銅的價格。

力拓 (PIO-US) 執行長 Jakob Stausholm 在第二季 (截至 6 月) 財報會議上表示，由於疫情的封鎖措施加劇，導致許多旅行限制，採礦業務面臨進一步壓力。

近期傳染力極高的 Delta 病毒正在快速蔓延，全球許多地區的感染率一直在上升，促使一些國家再度提高防疫層級，以控制激增的確診案例。

Stausholm 說，關閉邊境使力拓難以引進更多技術工人到澳洲和蒙古等國家開發業務，這些國家是力拓大部分利潤來源，如此可能會影響維護工作或新開發專案的進展。

力拓澳洲採礦業務今年鐵礦砂的出貨量預測，落在先前預估區間 3.25 億至 3.4 億公噸的下緣。第二季力拓出口總量為 7630 萬公噸，年減 12%。力拓還調高今年鐵礦砂預估生產成本。

不過，市場分析師認為，力拓對其出口仍過於樂觀。Jefferies 表示力拓鐵礦砂年產量恐怕會低於該公司預估區間低標 3.25 億公噸。

此外，由於蒙古疫情升溫導致 Oyu Tolgoi 地下銅礦開發進度放緩，鄰近礦坑也受到中國邊境管制影響，力拓也將銅年產量預測調降為先前 50 萬至 55 萬公噸預測區間的下緣。力拓第二季開採 11.55 萬公噸的銅，上半年產量達 23.61 萬公噸。

力拓是市值僅次於必和必拓集團的全球第二大礦商，也是中國、美國等國家的主要商品供應國。全球推出數兆美元的刺激政策計畫已經大幅提振金屬的需求，加上季近期 Delta 變種病毒肆虐，隨之而來的供應緊縮有望進一步支撐鐵礦砂價格。

疫情升溫也影響力拓的投資進度，使該公司整合新鐵礦砂礦場取代舊礦坑進展緩慢。力拓表示，特別是澳洲西部旅行限制使導致他們缺少機械、電氣和其他職位的工人。

澳洲 Gudai-Darri 礦場開發專案因勞力短缺打亂礦場建造工程，該專案是力拓 5 年多來第一個新鐵礦砂中心，原先預計 2021 年將開始量產的計畫可能會延後。