惠譽稱防疫燒錢財政赤字恐擴大 財部：還有1.4兆舉債空間

惠譽最新信評報告指出，本土疫情將使政府財政赤字擴大，財政部今 (17) 日發布新聞稿澄清，我紓困預算占 GDP 比重僅 3.44%，比起多數國家相對偏低，且預估目前中央政府到 110 年底的債務比率約 32.9%，距離債限 40.6% 還有 7.7 個百分點，估算還有 1.4 兆元舉債空間。

因應本土疫情讓政防防疫經費擴大，加上下半年經濟成長幅度放緩，媒體引述惠譽信評報告指出，在防疫經費與經濟增速趨緩下，恐讓讓政府債務赤字增加、債務比率攀升。

財政部對此回應，根據 IMF 統計資料，包括美國、英國、澳大利亞等國自 2020 年度至 2021 年度針對 COVID-19 疫情所採取的財政措施占 2020 年度 GDP 比率，其中美國比重高達 25.5% 居冠，南韓比重 4.5% 最低，至於我紓困特別預算歲出共 6794.46 億元，占 2020 年度 GDP 19 兆 7662.4 億元比率僅 3.44%，相較於各國比重，台灣相對偏低。

財政部強調，我雖因防疫等經費致債務增加，但仍具財政韌性，根據瑞士洛桑管理學院 (IMD) 本年 6 月 17 日公布之「2021 年世界競爭力年報」，我在 64 個受評比經濟體排名第 8，較上年進步 3 名，在亞太地區我國排名第 3；其中債務占 GDP 比率排名由第 16 名進步至第 10 名，顯示因防疫得宜財政體質相對穩健。

財政部補充，近年中央政府及地方政府積極推動開源節流措施，債務狀況改善，中央政府長期債務比率自 101 年度 36.34%，下降至 109 年度 30.05%；地方政府長期債務比率自 103 年度之 5.56%，連續 6 年下降至 109 年度 4.68%。

另外，截至今年 5 月底止，我國各級政府一年以上公共債務未償餘額預算數為 6 兆 9,614 億元，占前三年度名目 GDP 平均數之 36.59%。