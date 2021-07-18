台股「萬八」反覆震盪獲利賣壓蠢動 短線上攻力道有限

台股失守「萬八」但周線收紅，投信表示，儘管目前市場資金仍充裕，但持續在電子與航運族群輪動，後續可觀察企業財報表現，但隨著指數攻上萬八歷史新高，獲利了結賣壓陸續出籠，研判指數上漲空間有限。

富蘭克林華美投信認為，大盤主要以科技與傳產航運類股輪動為主，儘管指數空間有限，但是 IC 設計、車用電子、航運貨櫃與 Apple 手機概念股等，仍具表現機會，可逢低擇優布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，受到疫情影響，網路線上與線下整合是最主要的商業運作趨勢。受到這樣的模式帶動，跨界交易需求更為明顯，包括物流、電子商務類的營運成長熱度仍延續至明年。

至於今年以來大漲的航運族群，周書玄認為，隨著下半年逐漸解封、港口運量有限，加上新舊船交接的服務，部分出貨時間仍將遞延，因此航運業仍是看好，但應留意畢竟已上漲一段時間，相關類股股價波動可能逐漸會加大，但仍看好航運相關族群。

安聯投信台股團隊指出，現階段基本面的大方向，包括經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升，以及海運瓶頸，而企業為維持獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者，未來可持續關注通膨變化，以及美國聯準會對通膨態度與因應之道。

安聯投信台股團隊表示，近期盤勢主要由陸續登場的重要法說展望內容所牽動，儘管重要法說毛利率展望微幅不如市場預期，但從展望來看整體產業需求依舊火熱，包括晶圓代工、HPC 等仍具正向成長動能。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，包括鋼鐵、航運、紡織等跌深傳產族群展開反彈，儘管權值股王股價下跌，但看好第三季向來是科技股傳統旺季，且電子零組件長短料調整疑慮已反映在股價上，下半年又有科技新品將上市，未來有利於資金類股輪轉，並展開科技與傳產雙主軸的多頭行情。

葉獻文表示，進入 7 月開始展開季報行情，資金回流科技股的趨勢也逐漸發酵，配合下半年不論國內外經濟、企業獲利面等對於股市都屬正面幫助，目前台股企業全年度獲利年增率已上修至超過 5 成，台股沒有看淡的理由。