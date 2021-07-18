〈越南疫情嚴峻〉復盛應用降載5成生產 估影響7月營收約5%

高爾夫球具代工廠復盛應用 (6670-TW) 受到越南疫情轉趨嚴重，配合平陽省政府政策，明 (19) 起將降載越南廠 5 成產能，預估將影響 7 月營收約 5%。

復盛應用主管指出，因應 COVID-19 疫情發展，平陽省政府下令，省內各工業區企業自 7 月 19 日零時起需符合「3 就」方案（就地生產、就地吃飯、就地休息）及「1 條路、2 地點」原則。越南廠為配合當地政府政策，於規定期間暫時縮減部分產能。

復盛應用主管指出，評估目前已完成擴建的越南廠本身具備員工宿舍、在固定路線上載運員工上下班，符合平陽省政府的「3 就」方案及上下班通勤路線要求原，降載生產後，產能可維持原有的 50%。

就整體復盛應用 7 月營營運來看，復盛應用越廠配合降載 5 成生產，預估影響單月營收約 5%；公司仍有越南廠已完成的成品，將加強出貨。

越南胡志明市新冠肺炎疫趨嚴峻，繼寶成 (9904-TW) 越南胡志明寶元廠停工防疫後，志強 - KY(6768-TW) 也因配合當地政府防堵疫情需求，越南志寧廠明日起停工到 7 月 30 日，不影響營運。

志強 - KY 主管指出，越南西寧省的志寧廠，去年占產能比約 15-20%，配合防堵疫情需求，17 日起停工到 7 月 30 日，且因目前屬於鞋業淡季，將調配其他廠產能支應生產需求。