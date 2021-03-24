復盛應用去年獲利下滑 EPS 8.62元 擬配6.6元現金股利

高爾夫球頭代工龍頭復盛應用 (6670-TW) 公布 2020 年財報，受疫情干擾，稅後純益 11.3 億元，年減 48.09%，每股純益 8.62 元，今 (24) 日復盛應用董事會通過，去年盈餘每股擬配發 6.6 元現金股利。

復盛應用 2020 年營收 142.3 億元，毛利率 22.9%，年減 2.7 個百分點，稅後純益 11.3 億元，年減 48.09%，每股純益為 8.62 元。

復盛應用最新接單狀況來看，今年第一、二季接單全滿，第三季訂單也正在接洽中，顯示占全球 70% 市占的台商高爾夫球具產業，逐步走出新冠肺炎疫情陰影，並更加蓬勃，復盛應用今年第一季還有越南新建廠區加入，總產能可望更提升。

復盛應用為國內球桿頭製造龍頭，也是全球最大高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含 Callaway、Ping、Titleist 等，從出貨量來看，目前越南占約 35-40%，越南廠已有 4 個廠區投產，越南出貨比重將提高到 40% 以上，長期往 5 成方向邁進。

復盛應用 2021 年前 2 月營收 38.64 億元，年增 66.58%。