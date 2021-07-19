肥水不落外人田 華為搶下中移動大單

中國移動 (941-HK) 宣布 5G 700M 無線網路主設備集中採購得標候選人，華為脫穎而出拿下六成訂單，傲視各通訊設備供應商。而這個結果與之前 5G 基地台採購結果類似，華為成為最大贏家，佔六成比重。

根據中國移動公示顯示，這次採購產品為 5G 700MHz 大型基地台，採購規模約為 48 萬個，分成三個標案， 華為在三個標案中均是排名第一的得標候選人，約佔六成比重。

具體來看，第一案華為投標報價約為人民幣 152 億元，得標比重 61%；第二案華為報價為人民幣 152 億元，得標比重 59%；第三案華為報價為人民幣 80 億人民幣，得標比重 60%。

(圖片: AFP)

除了華為以外，中興 (763-HK)、上海諾基亞貝爾、大唐移動、愛立信(中國) 也都有所嶄獲。相較之下，中興在三個標案中的比重都低於華為，但高於上海諾基亞貝爾、大唐移動、愛立信(中國)。

去年 5 月，中國移動已與中國廣播電視網絡有限公司訂立有關 5G 共建共享之合作框架協議。雙方聯合確定網路建設計劃，按 1：1 比例共同投資建設 700MHz 5G 無線網路，共同所有並有權使用 700MHz 5G 無線網路資產。

在中國 700MHz 頻段具有良好的傳輸性，屬於低頻段頻譜，是進行 5G 行動通信業務的黃金頻段，而該頻段由中國移動和中國廣電共享。

而中國移動對 2021 年手機市場的預估是，中國市場手機總銷售量將達 3.5 億支，其中 5G 手機銷量達 2.8 億支，中國移動網內 5G 手機銷量將逾 2 億支。