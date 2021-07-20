無畏中國監管升溫 騰訊宣布12.7億美元收購英國遊戲商Sumo

中國科技巨頭騰訊 (TCEHY-US) 周一 (19 日) 宣布，將以 12.7 億美元的金額收購英國知名遊戲開發商 Sumo 集團，擴大騰訊近期在遊戲產業一系列的投資，並持續拓展遊戲版圖。

騰訊將以每股 513 便士收購 Sumo ，與該股上周五收盤價相比溢價 43%，使 Sumo 的估值達 9.19 億英鎊，並激勵 Sumo 股價周一大漲 42% 並創下歷史新高。騰訊曾在 2019 年購買 Sumo 集團 9.96% 的股份。

此次收購將進一步提升騰訊全球的影響力以及遊戲內容，該公司還持有 Epic Games 與銳玩遊戲 (Riot Games) 的股份，兩者分別是開發 Fortnite 與英雄聯盟的知名遊戲商。以營收計算，騰訊目前是遊戲產業第二大巨頭，僅次於 Sony。

不過，就在 Sumo 收購案前夕，中國市場監管機構才剛以反壟斷為由，決定阻止騰訊收購中國遊戲實況平台虎牙直播與鬥魚直播。Jefferies 的分析師表示，騰訊可能面臨很高的監管風險。

騰訊併購 Sumo 是過去一年內英國遊戲開發商被收購的第二筆交易，美國遊戲開發大廠藝電 (EA-US) 去年 12 月以 12 億美元收購英國遊戲工作室 Codemasters。

Sumo 非執行董事 Ian Livingstone 樂見這筆交易，認為該公司相信騰訊遊戲生態系、成熟的業內專業知識和戰略資源將有利於 Sumo 發展。Sumo 創辦人 Carl Cavers 則表示與騰訊合作是個難得的機會。