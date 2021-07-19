鎖定三大客群 一銀以房養老承作件數翻倍增

市場對「以房養老」接受度有提升趨勢，一銀鎖定單身、有資金需求與高資產等三大客群力推「以房養老」，統計截至今年上半年為止，新承作件數成長 120%，截至 6 月底，累計核貸額度逾 26 億元。

根據一銀統計，截至今年 6 月底，以房養老貸款累計撥貸件數達 350 件，核貸額度逾 26 億元，借款人平均申貸年齡 73 歲，年紀最大 85 歲，擔保品之不動產坐落位置以雙北市為主，占比約 7 成。

一銀表示，高齡化、少子化社會來臨，退休理財可能碰到資金需求的問題，而以房養老貸款提供融資管道，除了讓銀髮族可繼續在原本環境居住，還能透過每月撥款取得生活資金，達到「老有所養，老有所終」的安養照顧。

舉例來說，一名 65 歲的吳女士在台北市有間公寓，向銀行申請以房養老貸款，鑑價為 2000 萬元，換算下來每月約可以領 38000 元，最長可請領到 95 歲，而且她還是繼續住在這間公寓裡，在自己熟悉的環境裡安心養老。

一銀表示，對單身者或獨居老人來說，相對適合辦理以房養老貸款，有些獨居老人並非沒有子女，只是習慣自己住，不願意與小孩同住，增加孩子們的負擔，透過以房養老活絡資產，創造固定的現金流，老人家有尊嚴，子女也減輕負擔。

一銀舉例，銀行有位 82 歲的客戶鄭奶奶，她的配偶患有失智無法自理，請了一位外傭幫忙照顧，每月固定的開銷不小，透過以房養老，一來可減輕子女負擔，二來也讓可運用的資金更充裕。

一銀指出，長輩除了藉由「安心貸」取得資金，還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金則可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，確保老年生活無虞。



