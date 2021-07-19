半導體三雄摜壓 台股回測月線 下跌106點收17789點

台積電法說會連跌 2 天，聯發科、聯電等電子權值股今 (19) 日同樣賣壓沉重，拖累指數一度跌近 200 點，回測月線支撐，但鋼鐵、航運、電纜等族群表現強勢，帶動跌幅收斂，終場下跌 106 點，收在 17789.25 點，成交值 4674.5 億元。

台積電法說會後連跌 2 天，今日下挫逾 1%，最低探至 578 元，終場收 582 元，市值面臨 15 兆元關卡保衛戰，其他晶圓代工廠同步走弱，聯電、世界下挫 2-3%，相關供應鏈如家登、帆宣、辛耘、京鼎、精測等，賣壓也都相當沉重。

主要權值股均走跌，聯發科重挫約 4%，鴻海、台達電下跌 2-3%，台塑、南亞也跌逾 1%，不過，矽力 - KY、瑞昱、亞德客 - KY 仍獲資金點火，表現抗跌。面板雙虎友達、群創均下挫逾 2%。

航運股持續吸引資金進駐，陽明下午舉行法說會，早盤一度漲逾 4%，但尾盤遭調節，收平盤價 188 元，長榮處置交易即將解禁，股價仍有 4% 以上的漲幅，萬海也在平盤附近整理，萬海、長榮股東會將分別在 20 日及 21 日召開。

鋼鐵族群也受到買盤青睞，由於鎳價飆漲，帶動中國不鏽鋼價格走揚，台廠第三季營運可期，彰源、運錩、新鋼今天全數亮燈漲停，其他鋼鐵股如燁興、美亞、聚亨、千興允強等，也都衝上漲停板，中鋼則小漲 0.7%。