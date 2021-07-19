〈台股盤中〉航海王、鋼鐵人撐盤 難敵台積電失季線 大盤下探月線

美股四大指數在周五再度全盤皆墨，台股今 (19) 日開低走低，航海王、鋼鐵人雖然撐盤，不過台積電跌破季線領跌，摜壓加權指數最重跌 187.1 點、打到 17708.15 點，但月線有撐下，跌勢逐步收斂。

台股今天以 17854.35 點開出、下挫 40.9 點，護國神山台積電光環褪色，第 2 季受到匯損及庫存成本增加影響，股價續弱，今天開盤就跳空跌破季線，最低跌到 580 元、跌幅 1.5%；聯發科下挫超過 4%，面板雙虎、鴻海都跌超過 2%，都很疲弱。

若進一步細算權值股對大盤影響，台積電跌 11 元、拖累大盤 93.5 點；聯發科最深跌 42 點、影響約 21.5 點；鴻海影響約 15.9 點、台達電影響約 14 點、南亞影響約 5.7 點，合計就已經超過 150 點，顯示大盤殺盤主要來自權值股，其餘下跌有限。

但航海王今天為撐盤要角，主要靠陽明法說題材，與週三長榮將解除 20 分鐘分盤交易的解禁，長榮跳空收復 10 日線，最高漲到 189 元、漲 5.88%。志信、萬海、陽明、榮運、四維航、慧洋 - KY、中櫃都持續揚帆。

鋼鐵股部分，燁輝、新鋼、運錩明天出關，鋼鐵股今天提前重返榮耀，千興、佳大、彰源、燁興、聚亨、志聯、允強都亮燈漲停，新鋼、運錩、春源也都飆超過 7%。

整體來說，台股今天除了權值股壓盤，從跌點來看，顯示台股支撐力道十足、且仍具成長力，考量美股近期陷入整理，台股也在創高後盤整，預期短線「萬八」關前將形成個股間快速輪動的基調。