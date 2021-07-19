【股海大丈夫】指數月線爭奪戰 電子大跌是危機還是轉機？

7/15 指數收 18,034 點，成功站上萬八大關，創下歷史新高後，遭到台積電擊落，指數一路跌至月線附近，今日收 17,789 點，月線明顯有撐。早在 7/15 收盤誠誠就有提醒投資朋友要慎防電子類股獲利了結賣壓，原因是當天 188 點的實體紅 k 棒，成交量只有 4,584 億元，量能不足以支撐台股站穩萬八大關，且台積電在當天同步量縮，旗下設備廠萬潤、家登等也在同一日回檔，不排除有法說會前獲利回補的跡象，事後來看，果然電子開始回落。

誠誠想告知投資朋友的是，市場上資訊太多太雜，作股票不必如此複雜，只要基本觀念掌握好，做好該做的功課，獲利自然能比別人豐厚。

關於台積電法說會，由下圖可知，Q2 毛利率 50%，位於 49.5%-51.5% 財測下緣；營利率 39.1%，位於 38.5%-40.5% 財測下緣；純益率 36.1%，EPS 5.18。整體而言，確實台積電毛利率表現不如預期，但整體而言其實還是坐落於財測區間內，毛利率下降的主因是在匯兌損失以及成本的控制上，在資本支出不變的條件下，若改善製程成本的效率沒跟上，資本支出帶來的龐大的折舊成本，對於未來台積電毛利率的成長並不樂觀，如此看來，外資在台積電法說會後反應如此之大也是理所當然的了。

但是，毛利率的問題其實已從 Q1 沿續至今，並不是甚麼新話題，同時台積電 2022-2025 年營收 CAGR 增長維持 10-15% 不變，加上半導體業缺貨漲價效應仍不見緩解，台積電在法說會上也指出，公司今年產能仍緊，預期 2021 年、2022 年還不會看到庫存調整的狀況，顯示整體半導體產業趨勢仍然強勁，幾年內台積電在產業中的領導地位不會有任何動搖的可能，因此誠誠認為，台積電很可惜但也不用太過擔心，整體來看是短線震盪長線偏多的格局。

台積電帶動電子族群連兩日下挫，乘著電子回檔，正是我們檢視自身選股的好時機，誠誠近期不斷布局電子股， 創惟 (6104-TW) 今日再攻漲停，連續四根停板；新唐 (4919-TW) 今日高檔調節，自 7/6 起算短短兩個禮拜上漲逾 50%；晶豪科 (3006-TW) 盤整期間進場，今日股價再漲半根停板；啟碁 (6285-TW) 今日穩守 5 日均線，維持多頭排列。疾風知勁草 板蕩識忠臣，當手中個股是資優生時，自然不用擔心外在因素的變動，因此在大盤出現回檔時這些績優股，反而才應該勇敢地買進。

隨著 Q3、Q4 電子傳統旺季到來，下半年展望佳的 IC 設計、車用電子、記憶體、被動元件、IC 載板、Mcu 以及具旺季效應的蘋概股等都是重點觀察名單。其中投資朋友需要特別留意的是蘋概股，蘋果公年秋季時都會舉辦發表會，發布新一代的 iPhone，而今年要推出的就是 iPhone13，但發表會日期，蘋果公司至今仍未公布，不過就過往經驗，應會在 9 月中之前發表，預期近期蘋果相關供應鏈會開始拉貨潮，除了鴻海及電子五哥等組裝供應鏈外，鏡頭廠大立光及玉晶光後市將如何發展也值得去關注。

而上周股價表現亮眼的封測族群如日月光、精材、南茂等，預計也是受到台積電代工蘋果 A15 晶片激勵，另外其他如砷化鎵三雄穩懋、宏捷科、全新；以及石英元件的晶技還有 SMT 打件的台表科、蘋果軟板廠台郡都可以多加留意。

我認為操作股票，一定要清楚手中股票的基本面，籌碼面、題材面，明白任何的飆漲背後都要有所支撐，否則就如同空中樓閣。更多的盤中即時資訊與盤後解析，尤其是台積電法說會後電子族群如何操作？更多隱藏版飆股資訊請洽↓↓↓

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