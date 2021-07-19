萬寶投顧楊惠宇表示，人類前後總共歷經了三次產業革命，第一次是由機器取代人力，人們開始懂得利用工具生產、第二次為「電」的使用及發明，全世界由「蒸汽時代」進入「電氣時代」，第三次為「科技革命」，電子計算機的發明帶動網路發展，全世界進入大量資訊流通時代。



任何一個新產業掘起，都會帶來破壞性的創新，就如同電氣時代內燃機車取代蒸氣機車、電燈取代了煤油燈一般，而每一次新產業的出現，往往都會造成財富重分配效果，代表為 NB 的華碩 (2357-TW)、手機品牌的宏達電 (2498-TW)、鏡頭的大立光 (3008-TW)、及處理器威盛 (2388-TW) 等，都曾風光一時。



萬寶投顧楊惠宇強調，股價永遠反應未來，之前一再和大家提醒，成熟的產業即便獲利穩定，但激不起想像下空間有限，反而是剛導入的產業讓人充滿期待，蘋果 iphone 開創智慧手機，取代了功能手機及相機、而特斯拉則是透過電池，取代了傳統引擎，人類大量的使用能源，付出了生態失衡代價，各國要節能減碳，就是要減少碳排放，於是全球開始推廣電動車。

9 年後電動車滲透率將到達 30%，由現今 300 萬輛至 3000 萬輛，成長幅度高達 10 倍，電動車破壞了傳統汽車產業的同時，也讓許多產業看到「新藍海」。



指數來到萬八有壓，要光靠航海王，鋼鐵人來鞏指數恐怕力有未逮，電子族群在第三季將扮演攻堅要角，而電動車因族群龐大，相關概念股約有 182 檔，加上車用市場隨疫情解封下去年的遞延訂單開始復甦，確有實力擔此「重責大任」！



連接器的健和興 (3003-TW)、凡甲 (3526-TW)、宏致 (3605-TW)，電池的康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)、聚和 (6509-TW) 等，這些都是以往我們講到電動車概念股時腦海中會浮現的標的，而此次的發動和以往有些不同，除了傳統標的外，更往上游來追溯！



萬寶投顧楊惠宇認為，電動車除了取代傳統引擎外，還有一個很大特點，就是會用上大量的電子相關產品，核心就是半導體晶片！疫情爆發後造成全球生活型態改變，遠距、宅商機搶走產能下，造成供應鏈失衡，車用晶片大幅短缺，由於其屬於利基型產品，生產皆要提前規劃，故一度成為國際談判的「戰略物資」，更突顯出其地位之重要。



汽車半導體元件主要為 MCU、功率半導體 IGBT、MOSFET、二極體、磊晶等，其中不乏許多股本小、股性活潑的小奇兵。



由於電動車屬精密產業，傳統以矽製造的晶片為因應高耐壓所增加的電阻，將製程改用 IGBT 結構，但還是會有材料過熱問題，第三代半導體碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 具能隙，能更快讓電子遷移，具提升效率、低功耗優勢，嘉晶 (3016-TW) 具量產 4 、6 吋碳化矽磊晶及 6 吋氮化鎵磊晶，其中氮化鎵良率達九成以上，製造完成之磊晶再交由漢磊 (3707-TW) 代工，兩者營運今年都將有所改善。

萬寶投顧楊惠宇強調，在晶片功能越來越多下，需要更多功率半導體來控制電流以保護晶片，IGBT、MOSFET、二極體市場也將同步成長，朋程 (8255-TW) 所開發出的「高效二極體」，發電效率比起傳統二極體多出近 10%，符合減碳趨勢，售價比起傳統二極體高出 2 倍，帶動朋程出貨三級跳，近兩年成長 50% 以上，今年第一季大賺 1.69 元，己為去年 3.1 元之一半，第二季營收和第一季持平，全年獲利可望有倍增幅度，股價短線漲多修正，長線仍有趨勢。

另一檔全台最大功率半導體廠強茂 (2481-TW) 車用訂單能見度己至年底，新擴廠之 8 吋晶圓產下半年可望投產，由於車用產品利潤好加上報價上漲，也推升毛利率一年內由 19% 至 27%，5 月單月 EPS0.57 元，6 月營收又再創高，全年獲利將上調，和鴻海集團旗下 MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 一樣本益比約 17~18 倍。



萬寶投顧楊惠宇表示，朋程及強茂還有另一個優勢，共同投資晶圓代工廠茂矽 (2342-TW)，主要也是看準第三代半導體優勢，鎖定 IGBT 及車電，目前出貨穩定，本季在 6 及 8 吋 IGBT 製程機台安裝完成後，新品 FS-IGBT 將可試產，由於增加了電場終止層，所以可以更薄化，並降低耗損，雖然明年才會有較明顯貢獻，在題材之下股價也創了波段高點。

第三代半導體由於多掌控在國外大廠，上游之嘉晶、漢磊較難用獲利來評量，建議以技術面操作，至於朋程、強茂及富鼎因多有實質產能，故可搭配基本面來操作。

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