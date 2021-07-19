高盛：OPEC+達成增產協議 油價仍有上漲空間

美國投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 分析師表示，OPEC + 達成增加石油供應的協議，支持該行對油價的看法，預計夏季布蘭特原油價格仍有適度的上漲空間，有望達到每桶 80 美元。

石油出口國組織及盟友國 (OPEC+) 在週日同意從 8 月開始增加石油供應，以遏制油價近期的飆升。隨著全球經濟正從疫情中持續復甦，油價已攀升至近兩年半以來新高。

高盛表示，OPEC + 協議有兩個明確的重點，一是適度增加產量，將在未來幾個月內使保持市場供不應求，二是在近期投資不足的情況下，提高對於未來幾年內的產能。

高盛表示，該協議結果，符合該行的觀點，即 OPEC 應專注於維持緊俏的現貨市場，同時引導未來更高的產能，並抑制競爭性投資。

高盛預期，OPEC + 協議將使夏季布蘭特原油價格達每桶 80 美元，仍有 2 美元的上升空間，同時明年有望達到每桶 75 美元。

然而，高盛也指出，未來幾週油價將出現波動，以反映 Delta 變種病毒的風險，以及供應發展速度放緩。

高盛表示，由於預期中的夏季需求激增大部分已經實現，而且來自 Delta 變種病毒的阻力越來越大，對動下一階段價格上漲的催化劑正在從需求方轉向供應方。未來幾個月價格預測存在上行風險。

花旗大宗商品研究全球主管 Ed Morse 也認為，市場目前供應緊張，每日增加 40 萬桶的供應變得微不足道。因此，儘管疫情持續延燒，但需求顯著增加，到夏季末時，油價有望進一步攀升。