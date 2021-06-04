石油股下波漲勢靠發股息帶動 哪些個股有希望

石油和天然氣公司管理者現在清楚明白，投資者要的是效益，不是成長，希望公司能夠透過股利、執行庫藏股等方式，向股東返還更多現金。

石油和天然氣產業擁抱這樣的策略，加上油價穩定上漲，已讓去年下跌 37% 的 S&P 500 能源板塊今年上漲 42%。按未來 12 個月的預期收益計算，能源股目前平均本益比 17.5，而 S&P 500 的平均本益比在 22.2。

雖然仍有可能上漲，但現在越來越難找到催化劑。巴克萊分析師 Jeanine Wai 認為，未來幾個月股價的驅動力將是宣布新的股息或是股息政策，較依賴高油價的股票將表現出眾。

Wai 預測，可能宣布新股息的公司包括：EOG Resources (EOG-US) 和 Ovintiv (OVV-US)。

EOG 上個月已經發放了 1 美元的特別股息，但 Wai 寫道，一些投資者仍抱持質疑態度，「所以還有越來越多買家出現的空間。」以一家石油大型公司來說，EOG 的股息收益率相對較低，僅有 1.9%。

Wai 預測，Ovintiv 更有可能向股東返還更多現金，認為「付出越來越多現金是一種催化劑。Ovintiv 擁有頂級的自由現金流收益率，而且去槓桿化不落人後。」

今年年初以來，Ovintiv 的股價大約翻升一倍，但她認為，股息收益率只有 1.2%，該股票可望還有更多上漲空間。

Wai 也青睞 Occidental Petroleum (OXY-US)。該公司在收購 Anadarko 石油公司後負債沉重，嚇跑了一些投資者，但 Wai 認為， Occidental 公司對石油價格很敏感，一旦油價高漲，該公司股價也會水漲船高。

Wai 將 EOG、Ovintiv 和 Occidental 股票調升評級至「買進」，但首選仍是 ConocoPhillips (COP-US)，她認為華爾街對這家公司的喜愛還是太低。

然而，她也下修了一些股票評級，例如 Continental Resources (CLR-US) 調降至「減持」，因為該股票今年翻升一倍，表現已優異太多。此外，她也將 APA (APA-US) 和 Cimarex Energy (XEC-US) 評級自「加碼」調降為「等權重」。