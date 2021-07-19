陽明看下半年仍供不應求 營收、獲利持穩高檔

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (19) 日召開線上法說會，吸引多達 400 人參加，陽明董事長鄭貞茂指出，由於歐美塞港使艙位供不應求，進而造成各航線運價上漲，美國政府關切聯合壟斷的態度並不會影響運價，而陽明總經理杜書勤則表示，下半年市況比起上半年，不會有太大變化，供需缺口甚至會擴大，營收和獲利將繼續維持高檔。

杜書勤指出，歐美港口壅塞等市場因素對航運而言還是很好，維持供不應求，船期要回到正常還要一段時間。

杜書勤也提到，近來西歐洪水使歐洲內陸運輸受阻，堆積在港口的貨櫃要運輸到內陸點會更慢，同時，美國最大鐵路商聯合太平洋公司暫停多個西海岸港口到內陸碼頭的東向服務，均使貨櫃周轉雪上加霜，供需缺口擴大。

對於市場解讀美國要打壓運價一事，鄭貞茂澄清，美國政府是關心是否有聯合壟斷以及延滯的滯留費用 (detention & demurrage, D&D)，並不是壓制運價，對運價並不影響，不過，仍無法預測未來運價走勢。

杜書勤進一步說明，GRI 漲價是採取一個月的報備制，歐美市場會尊重市場機制；至於歐盟徵收碳稅，勢必會增加成本，而能否成功轉嫁終端要看市場狀況，目前因艙位供不應求可轉給消費者，不至於對獲利有影響。

對於船舵規劃，杜書勤回應，接洽 2 萬 TEU 以上大船都在評估範圍中，採長租方式或從二手市場買船等都在造船計畫中。

鄭貞茂則強調，船公司最重要的就是船隊，汰舊換新同時不會讓船隊規模縮水，但會以過去造船經驗和財務模型規劃後，審慎評估。

截至目前，陽明總運力 61 萬 7725TEU，市占率約 2.5%，是全球第 9 大貨櫃船公司，其中，歐洲線占營收比達 42%、美國線達 33%，在歐美長程線運價攀高趨勢下成主要受惠者。