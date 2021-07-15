陽明現增價高於市價 台驊證實放棄認購

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (15) 日股價強彈收在漲停板 179 元，仍低於現增價 182 元，貨攬業者台驊 (2636-TW) 今日發布重訊表示，站在保障公司股東權益考量，決議不參與本次陽明現金增資認購。

台驊日前董事會通過授權參與此次陽明詢價圈購，在不超過新台幣 10 億元額度內依市場情況去評估。

台驊說明，由於陽明現增認購價格 182 元，高於今日繳款日的市場價格 179 元，以不臆測未來股價波動為前題，站在保障公司股東權益的考量下，決議不參與本次陽明現增。

台驊董事長顏益財日前曾表態對海運股投資策略是「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」，這次放棄加碼，是否進而連帶市場投資信心，有待觀察。

對於市場擔憂圈購人可能放棄參與現增，而現增額度的餘額包銷壓力恐由承銷券商承擔，主辦承銷商元大證今日對外回應，與其他協辦承銷商共同完成本次增資案，增資新股將於 7 月 20 日上市掛牌。

儘管台驊已明確表態放棄參與此次增資，元大證則仍不透露其他圈購細節。

陽明 7 月 12 日董事會後公布現增價格，每股發行價 182 元，以詢價圈購方式辦理現金增資 1.6 億股（16 萬張），其中 10% 開放員工認購，14.4 萬張由元大證券包銷，