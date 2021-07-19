閎康Q2毛利率衝上38% 每股稅前賺2.91元 創歷史新高

半導體檢測分析龍頭廠閎康 (3587-TW) 今 (19) 日公布第二季自結，稅前盈餘 1.79 億元，季增 38.76%，年增 203%，每股稅前盈餘 2.91 元，累計上半年稅前盈餘 3.08 億元，年增 77.01%，每股稅前盈餘 4.98 元，第二季、上半年獲利雙雙改寫歷史新猷。

閎康第二季受惠客戶結構改善，材料分析 (MA) 與故障分析 (FA) 等高毛利產品比重提升，整體產品組合優化，毛利率一舉衝上 38%，創下近 5 年來新高。

閎康第二季營收 8.1 億元，季增 10.81%，年增 8.87%，毛利率 38.23%，季增 5.66 個百分點，年增 10.95 個百分點，營益率 22.2%，季增 2.76 個百分點，年增 9.54 個百分點，稅前盈餘 1.79 億元，季增 38.76%，年增 203%，每股稅前盈餘 2.91 元。

閎康上半年營收 15.42 億元，年增 8.52%，毛利率 35.55%，年增 8.48 個百分點，營益率 20.89%，年增 8.24 個百分點，稅前盈餘 3.08 億元，年增 77.01%，每股稅前盈餘 4.98 元。

展望下半年，閎康看好，公司除了承接上半年獲利成長的模式外，VCSEL 3D 感測、車用電子、AI 晶片、第三代半導體、奈米溶液、下世代半導體等新技術的訂單業務將持續成長。

閎康表示，公司在材料分析具有獨家技術優勢，如 VCSEL(垂直共振腔面射雷射) 3D 感測，公司是台灣和中國大陸唯一擁有 TOF-SIMS(飛行式二次離子質譜儀) 的實驗室，因具備更靈敏及 3D 立體成份磊晶檢測，除了可分析第三代半導體，也可為客戶提供優於市場的 VCSEL 元件檢測解決方案。

閎康指出，目前 VCSEL 除應用在手機外，也包括車用光達及 5G 光通訊等領域，眾多知名大廠相繼投入 VCSEL 產品開發，根據國際調研機構 GII 研究指出，全球 VCSEL 市場規模可望從 2020 年的 10 億美元，擴大至 2025 年的 29 億美元，年複合成長率高達 23.7％，前景可觀。

另外，閎康在車用電子整合性驗證服務經過 5 年多的耕耘，目前已協助數十餘家指標性客戶通過 AEC-Q(國際汽車電子協會) 的驗證，產業範圍涵蓋了主被動元件、離散式元件、離散式光學元件、多晶片模組等。

閎康也是目前台灣唯一通過第三方認證機構 (TUV Nord) 審核通過並頒發證書的實驗室，具備車規 / 車用電子檢測能力，可協助客戶依據國際標準 AEC Q100 / AEC Q101 / AEC Q102 / AEC Q104 / AEC Q200 / AEC Q006 / ISO16750 / EN 55015 進行檢測服務。

董事長謝詠芬強調，為使客戶有更佳、更快的檢測品質，公司在設備投資以及人才培育上不斷精進，也因技術與設備相輔相成的成長，讓獲利站上新高，為感謝公司夥伴努力，將加碼基層夥伴的績效獎金，回饋全體同仁，以期公司營運表現繼續成長。