減輕小規模營業人負擔 部分產業7月營業稅有望減免

部分店家因應防疫三級警戒被迫暫停營業，針對部分行業調減營業稅額，考量 7 月仍在三級警戒期間，因此部分需與人近距離接觸而暫停營業者，其查定營業稅額可望比照 6 月可全免。

5 月 15 日起全台陸續進入防疫三級警戒，部分店家被迫暫停營業導致收入銳減，為減輕小規模營業人負擔，財政部日前宣布主動調減部分產業查定營業稅額，其中部分產業因需與人近距離接觸而被迫關閉，6 月查定營業稅額可全免，部分產業也可減免 50%，估算約 50 萬店家可受惠。

高雄國稅局表示，5 月已就指揮中心宣布強制關閉的業別與營業性質屬與人近距離接觸之行業，例如理髮業、美容院、沐浴業等調減 50% 營業稅額；其他行業也有 30% 減幅。

6 月則就前開強制關閉營業的業別及營業性質屬與人近距離接觸之行業調減 100%；其他行業調減 50%，其他特殊情形營業人可自行提出申請核實調減。

考量全台到 7 月 26 日仍處於三級警戒，高雄國稅局表示，7 月因應防疫而強制關閉的產業，部分產業可望比照 6 月減稅額度，其中近距離接處產業可全數減免，部分符合規定產業的查定營業稅額也可減免 50%。