新創產業籌資新管道 創新戰略板7/20開板

協助新創產業籌資營運的「台灣創新板及戰略新板」明 (20) 日將正式開板，包括行政院長蘇貞昌、金管會主為黃天牧、國發會主委龔明鑫與券商、會計師等將共同見證資本市場邁入新里程碑。

配合政府優化產業投資環境之政策目標，證交所「台灣創新板」法規正式公告實施，鼓勵擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式之公司，透過資本市場籌措長期穩定的資金，協助企業加速成長及永續發展。

國發會表示，創新產業是驅動產業轉型、促進經濟成長的關鍵動能，但許多優秀的新創企業，受限於事業發展初期多處於虧損狀況，無法符合一般上市條件的營業收入或獲利能力等標準，難以進入資本市場籌資。

證交所指出，「臺灣創新板」經參採國際間主要交易所上市條件，調整現行制度以符合新創企業需求，不以獲利為主要上市標準，並導入合格投資人、簡易公開發行程序及上市後法令遵循之保薦人制度，期能引導資金投入創新生態圈，打造嶄新的籌資管道，進而彰顯新創公司價值，並帶動經濟發展的良性循環。

證交所強調，台灣資本市場運作已超過 60 餘載，在現行多層次資本市場架構下創設「臺灣創新板」，除接軌國際資本市場發展方向，也能擴大提供新創企業籌資新選擇，滿足其業務發展的資金需求，亦為我國資本市場永續發展注入新的成長動能。