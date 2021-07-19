〈越南疫情嚴峻〉建大目前正常出貨 對營運影響有限

輪胎廠建大 (2106-TW) 越南廠受當地防疫政策影響，前段部分產線人員無法上工，不過，建大表示，目前仍正常出貨，對營運影響有限。

越南近來疫情升溫，17、18 日連續兩日確診病例創新高，當地政府宣布今日起 19 省市進入行動限制狀態，同奈省政府也宣布新防疫政策「三就地原則」(就地生產、就地吃飯、就地休息)。

建大目前在越南共有 2 座廠房，均位於同奈省內，一廠坐落湖奈工業區、二廠則是在江田工業區。對於同奈省政府祭出的防疫政策，建大表示，目前仍正常出貨，對營運影響有限。

據悉，目前建大越南廠產線人員持續進行篩檢中，前段產線有些人員受管制令影響，遭匡列而無法上工，但可望以其他時段補上生產需求。

建大受惠車市復甦，輪胎需求暢旺，越南廠單月獲利可達 1.2 至 1.3 億元，今年越南廠營收貢獻目標上看 90 億元；目前越南廠訂單持續滿載，仍無法因應客戶需求，交期最長超過半年。

建大在全球車市復甦帶動下，第二季營收達 91.61 億元，季增 6.97%，年增 25.9%，寫 2013 年第一季以來單季新高；上半年累計營收 177.23 億元，年增 29.37%，續寫歷年同期新高。