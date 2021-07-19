健全區域均衡發展 台中銀獲准在苗栗縣增設分行

金管會為健全區域均衡發展，並考量分支機構裁撤情形，日前核准台中銀行 (2812-TW) 在苗栗縣增設 1 處分行，新設分行開業後，該行在苗栗縣將有 3 處營業據點。

台中銀行指出，苗栗縣政府近年來積極推動產業升級，針對各鄉鎮特色，賦予新興產業或輔導傳統產業轉型，以地理位置分佈，北有竹南科學園區及後龍高鐵園區，南將規劃通苑海洋生技和農村有機產業，預期將一、二級產業躍升到三級產業，另為改善國道 1 號服務品質，據悉中央研議五楊高架南延至頭份路段，完成後將帶動北苗栗地區人口增加及周邊產業活絡，未來發展可期。

台中銀目前在苗栗縣北部設有竹南分行，在縣境西南部設有苑裡分行，未來將選擇適合地點再設第 3 家分行，構成金融服務的「黃金三角」，有助於在苗栗縣發揮該行服務中小企業多年的經驗及優勢，且完善普惠地區金融。

面對數位金融成趨勢，台中銀為何逆勢再增分行？該行表示，據研究資料分析，數位金融是因應消費者行為改變、商業創新下增加與客戶接觸的一個管道，且依據國家發展委員會數位機會調查報告指出，本國網路金融使用率為 42.6%，呈現逐步上升趨勢，即便如此，仍有不少客群寧願跑到實體營業據點辦理業務才感到踏實，金融業務數位化發展雖已成趨勢，但現階段數位金融仍無法完全取代實體分行的重要性及存在價值。

台中銀總經理賈德威說，遵循金管會「推動創新金融，維持金融競爭力」的監理目標，積極佈建數位通路與服務，期盼未來可達成線上及線下通路業務分工，讓客戶皆可享虛擬與實體通路間的金融體驗。