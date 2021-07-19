Delta變種病毒引發全球憂心 道瓊期貨盤前下跌450點

受高度傳染性的新冠病毒 Delta 變種持續擴散影響，全球市場周一 (19 日) 走弱，美股盤前股指期貨大跌，道瓊指數期貨跌約 450 點。

市場原先期待，可以在經濟復甦中受惠的類股領跌。Royal Caribbean 及 United Airlines 跌幅都超過 4%，10 年期美債殖利率跌至 1.23%，寫近 5 個月新低。

除道瓊期指跌 450 點約 1.3% 之外，標普 500 指數期貨也跌 1.1%，那斯達克 100 期貨挫 0.9%。

美股期貨盤前 (圖表取自 Zero Hedge)

周一較早開盤的亞股、歐股也普遍下挫。

隨著 Delta 變異在未接種疫苗的人群中蔓延，美國的新冠病例確診人數上升，過去一周，平均每日增加 3 萬的新病例，超過 1 個月前 1.1 萬例的 7 日平均值。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 周一發布報告，認為隨著美國的收益和經濟增長出現顯著放緩，市場似乎準備採取更具防禦性的策略。而過去幾個月，市場的廣度 (breadth) 也在惡化。

Wilson 建議，投資人可以買一些 Mondelez International 之類的食品股，以做為防禦。