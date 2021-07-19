傳嬌生計畫分拆公司 以規避巨額訴訟賠償

美國醫療衛生用品大廠嬌生 (JNJ-US) 的爽身粉產品致癌案遭到最高法院駁回上訴。有知情人士透露，嬌生正在計劃，將訴訟中的賠償轉移到新成立的公司，然後為該公司聲請破產保護，以降低應承擔的賠償。

知情人士表示，在和解談判中，嬌生的一名律師告訴原告律師，嬌生可能會推行破產計劃，使得目前未知的賠償金減少。原告律師將無法阻止嬌生採取這樣的措施，但可能會尋求法律途徑對此提出質疑。

一些知情人士透露，嬌生目前尚未決定是否要實施破產計劃，最終也可能會放棄此一想法。嬌生在一份聲明中表示，該公司將繼續捍衛滑石粉的安全性，並對相關案件持續提起訴訟，但尚未決定在此訴訟中採取任何特定行動方案。

嬌生如今面臨數萬名消費者所提出的法律訴訟，指控該公司旗下的嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品含有致癌的石棉成分，導致多名婦女罹患卵巢癌、皮瘤等。嬌生自 1894 年以來就已在銷售嬰兒爽身粉，不過目前僅占其美國消費者健康業務的 0.5%。

今年 6 月份，美國最高法院駁回嬌生的上訴，該裁決導致嬌生須賠償約 20 億美元。報導指出，嬌生目前正考慮應用德州的「分裂合併法」，該法准許企業分拆成 2 個實體。對於嬌生來說，透過該法條創造新的實體，有助承擔滑石粉產品訴訟的賠償。