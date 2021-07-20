【袁志峰專欄】外圍股市不穩，港股短線受壓

今天推介 - 中移動 (941), 上日收市 $48.45

1) 股市前景

受中美關係緊張及美股下跌拖累，港股昨日顯著回調，科技股領跌。南向資金轉淨賣出，主要沽售美團 (3690) 及騰訊(700)。恒大系公司急挫亦削弱市場信心。估計港股短線仍受壓，建議投資者關注風控及倉位配置。

今天推介是中移動 (941) — 去年業績符合預期，每股盈利增長 1.1% 至 5.27 元人民幣，全年派息增加 1.1% 至 3.29 港元，股息率 6.8 厘，具吸引力。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，集資用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。維持買入建議，12 個月目標價 55.0 元，止損價 45.0 元。



2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 218 點，已是全日高位，早盤受壓，最多曾跌 607 點，午後弱勢震盪，收報 27489 點，跌 514 點或 1.8%。成交額按日減 7% 至 1429 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 18 億元，包括淨賣出 13 億元美團 (3690) 及 12 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 209 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 8 升 50 跌。信義光能 (968)、阿里健康(241) 及中國聯通 (762) 漲逾 1%，為升幅最大藍籌。美團 (3690) 及萬洲國際 (288) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。瑞聲科技 (2018)、海底撈(6862)、友邦保險(1299)、阿里(9988) 及恒安國際 (1044) 跌逾 3%。吉利汽車 (175)、滙豐(5) 及騰訊 (700) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.4%，成份股 3 升 27 跌。大型科技股全線下跌，快手 (1024) 及美團 (3690) 跌逾 5%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌逾 3%。微盟 (2013) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。ASM 太平洋 (522)、新東方在線(1797) 及汽車之家 (2518) 跌逾 5%。眾安在線 (6060) 及金山軟件 (3888) 跌逾 4%。中芯國際 (981) 跌近 4%。京東健康 (6618)、金蝶國際(268) 及阿里健康 (241) 升 1%-2%，為升幅最大成份股。

板塊方面，恒大系股份、大型科技股、半導體、教育、內房及鋼鐵股跑輸大市，跌幅居前。恒大汽車 (708)、中國恒大(3333) 及恒大物業 (6666) 跌逾 19%、16% 及 13%。新東方 (9901) 跌 10%。融創中國 (1918)、雅居樂(3383)、萬科企業(2202) 及旭輝控股 (884) 跌逾 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 跌 3%-5%。

電訊、煤炭及航空股上升。中國電信 (728) 漲 6%，中興通訊 (763) 升逾 4%。兗州煤業 (1171) 漲逾 2%。中國 3 大航空股升逾 1%。光伏、醫藥、有色金屬、物管及軟件股表現分化。

周一上証指數低開 0.25%，早盤受壓，最多曾跌 0.8%，午後反覆向好，曾倒升 0.15%，收報 3539.12 點，基本持平。深証成指升 0.1%，科創 50 指數跌 0.7%。滬深兩市總成交約 11200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 44 億元，7 月以來淨買入 58 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 達成 8 月及以後的縮減產量協議，因為沙地阿拉伯及其他國家同意修訂阿聯酋產量基準。根據新協議，OPEC + 同意 8 月至 12 月期間，每月收縮減產數量 40 萬桶，總額為 200 萬桶。該組織現時減產幅度為較基準水平減少 580 萬桶。(信報)

4) 個股訊息

中國恒大 (3333) 表示，江蘇省公司旗下項目公司宜興市恒譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款 1.32 億元(人民幣 ‧ 下同)，到期日為 2022 年 3 月 27 日。恒大稱，對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。外電早前引述無錫市中級人民法院裁定書顯示，廣發銀行請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款 1.32 億元或查封、扣押其他等值財產。(信報)

保利置業 (119) 預料，截至 6 月底止中期股東應佔淨利潤按年增長不少於 60%。該公司 2020 年度同期股東應佔溢利 8.28 億元。(信報)

五礦資源 (1208) 發盈喜，預料截至 6 月底止中期股東應佔淨利潤約 4 億美元。該公司 2020 年度同期股東應佔虧損 1.58 億美元。(信報)

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