鉅亨美股雷達：機構看好英特爾收購格羅方德綜效、Nvidia下個十年估在軟體市場

美股重要看點：

在台積電 (2330-TW) 財報表現平平的拖累下，美股費城半導體指數上週五 (16 日) 出現大跌，但部分市場分析師預期，半導體產業的估值修正，將屬於短期現象。

另外，近期歐、美、日等已開發國家受到新冠變種病毒 Delta 侵襲，新增確診人數又再度扶搖直上，也令全球新冠疫情似乎又開始緩步升溫。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.89 億例，死亡數突破 407 萬例，美國累計確診超過 3399 萬例，累計死亡數超過 60.8 萬。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 299.17 點，或 0.86%，收 34,687.85 點。

標普 500 指數下跌 32.87 點，或 0.75%，收 4,327.16 點。

那斯達克指數下跌 115.9 點，或 0.80%，收 14,427.2 點。

費城半導體指數下跌 72.3 點，或 2.25%，收 3,145.4 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月 NAHB 房產市場指數，市場預期 82.0，前值為 81.0。

重要個股動態：

1. 理想汽車 (LI-US)

市場消息傳出，理想汽車 5 月份已申請在香港股票交易所上市，而且採用與小鵬汽車相同的雙重主要上市方式，高盛將是承銷商之一。

基本面看，理想汽車 6 月份交車量為 7713 輛，年增率增長 320.6%，且 6 月份訂單超過 1 萬輛，創下新高。

而先前理想汽車 7 月 1 日發表公開信表示，公司將繼續擴大用戶群規模，2025 年銷量將達到 160 萬輛。

據估計，如果一切順利，理想汽車或將於 8 月底左右登陸港交所掛牌交易。

LI 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

投資機構 Baird 分析師 Tristan Gerra 在一份最新研報中認為，英特爾重金 300 億美元收購格羅方德 (GlobalFoundries)，能給英特爾帶來很高價值，其中最重要的一個方面，就是格羅方德手上的客戶群。

Tristan Gerra 認為，格羅方德與客戶的長期合約，不但能給英特爾帶來短期收益，而且這些收益會隨著時間不斷增長，例如，英特爾有格羅方德缺乏的先進製造工藝，如果格羅方德能有英特爾先進的製造工藝，更能夠讓客戶願意買單。

目前格羅方德的客戶包括高通和 AMD。

Tristan Gerra 稱，考慮到建一座新晶片廠的成本高達 100 億美元，收購格羅方德對英特爾來說是一起划算的交易，因為格羅方德至少在全球有 5 家晶片製造廠。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Nvidia (NVDA-US)

今年上半年 Nvidia 股價累計上漲 53.2%。

儘管尚未得到部分監管機構的批准，但 Nvidia 距離完成收購 ARM 交易的目標越來越近了。

市場預計，今年 Nvidia 營收將達到 249 億美元，每股盈餘 (EPS) 估落在每股 15.82 美元。但當前 47 倍的本益比也表明，Nvidia 股價處於高位。

Nvidia 也還在往軟體服務領域滲透，這意味著下一個 10 年利潤可能出現大幅增長，這也是目前 Nvidia 本益比高昂的重要原因。

而 Nvidia 在先前的法說會上，也闡述 Nvidia 的人工智慧企業平台，並計劃在 2023 年推出面向資料中心的新款顯卡。