〈鉅亨幣圈理財〉什麼是加密貨幣？

「加密貨幣吸金案！」「虛擬貨幣投資詐騙！」

你是否曾在新聞或網路上看過類似的新聞呢？這些新聞是否讓你不敢接觸加密貨幣呢？

俗話說得好：「知己知彼，百戰百勝」，只要你理解了加密貨幣，對你的投資之路絕對有很大的幫助（雖然不保證能夠百戰百勝就是了…）。

什麼是加密貨幣？

加密貨幣，或稱密碼貨幣、數字貨幣、虛擬貨幣，是一種新世代的交易媒介。不像你我平常使用的新台幣、美金（法幣）等等，加密貨幣並非各國政府（中央銀行）發行的法定貨幣，而是透過密碼學原理，以確保其交易的安全性，並控制交易單位的建立。

資料來源：Google Search

核心技術：區塊鏈

加密貨幣是建立在「區塊鏈」技術上的一種應用，由多個加密的區塊鏈連接，其中每個區塊都含有最近的所有交易及該區塊交易前的紀錄列表。

區塊鏈是一個擁有分散式帳本技術（Distributed ledger Technology，DLT）或非中央控管數據庫（Decentralized Database，DD），持續在各個電腦上，更新其數位帳戶數據庫，統計誰擁有什麼及交易了什麼。

區塊鏈的「帳簿」是同時、同步、分散在所有使用此系統的電腦上，隨時可供任何人觀測，同時，經過認證後的區塊，也具有不可被竄改的特性！每個區塊以十分鐘內的交易為單位，加密受到保護後，送至區塊鏈網路上。

比特幣（Bitcoin，BTC、XBT）

比特幣是由 Satoshi Nakamoto（中本聰）於 2008 年 10 月 31 日發表論文《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，2009 年 01 月 03 日創世區塊誕生，其主要目的是建立一個利用計算認證和加密安全的獨立、去中心化數位支付系統。

有人這麼認為，比特幣的誕生是由於嚮往共識貨幣的結果，流通已久的貨幣市場皆由各政府所控制，面對貨幣政策的干預、發展中國家貨幣超發、及通貨膨漲等等問題，比特幣的問世無非為金融市場帶來不小的震盪。

在 2010 年 05 月，比特幣進行了第一次公開交易（10,000 枚比特幣購買了兩片披薩），當時的價格為 0.0025 美元（約 0.075 元台幣），短短 10 年的時間，比特幣現今價值已經達到約 9,000–10,000 美元（約 300,000 元台幣）。

資料來源：coindesk

如同上面的比較表格，比特幣的總量設定在 2,100 萬個，預計會在 2140 年全數產出（這也就是為什麼你會常常在加密貨幣討論群裡看到 2140 這個數字的原因囉！）

其他加密貨幣

比特幣以外的密碼貨幣，又稱為山寨幣、競爭幣（altcoin），部分是參考比特幣思想、原理、源代碼產生的，目前約有超過 1,000 種。

截至目前為止，競爭幣市值占加密貨幣市場總值比例為將近 40%。

資料來源：CoinMarketCap

目前除去比特幣之外，市值最大的為以太幣（Ethereum，ETH），而 BCH（Bitcoin Cash）、BSV（Bitcoin SV）皆為 BTC 硬分叉出來的幣種。

穩定幣（Stablecoin）

看了上面的比特幣價格，你是不是也被嚇到了呢？「加密貨幣價格浮動太大了吧！」

因此，才會有穩定幣的誕生。

穩定幣，顧名思義，具有「價格穩定」的特色，對於許多加密貨幣投資新手來說，是較為保守的一個選擇，而要達成這個特色的方式通常是「與法幣掛勾」。

目前市值最大的穩定幣為由 Tether 發行的 USDT（泰達幣），與美元掛勾，即為 1:1，讓它成為波動劇烈的加密貨幣市場中，良好的保值代幣。

結語

關於加密貨幣的知識，以上只是些皮毛，不得不說，加密貨幣的誕生將我們的金融世界觀帶進一個新的紀元，隨著其快速的發展，多國政府及傳統金融也開始重視，緊盯著加密貨幣的動態，甚至也開始積極拓展專屬的加密貨幣版圖。

加密貨幣的世界日新月異，每天都有不同的幣種、不同的新消息傳出，但只要搞懂基礎知識，相信你也會想要踏進這個神秘有趣的市場！

文章提供: Bincentive 幣盛德富

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