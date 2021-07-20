美股大屠殺！特斯拉等多檔股票處於熊市

週一 (19 日) 新冠疫情惡化與經濟見頂擔憂，促使美股慘遭大屠殺，華爾街紛紛拋售對經濟較為敏感的週期性股票，能源股領跌，特斯拉等多檔股票處於熊市。

道瓊週一開盤大跌 500 點，爾後一路擴大跌幅，能源、金融股領跌之下，道瓊午盤一度下殺逾 900 點，終場道瓊收黑逾 700 點，創去年 10 月以來最差單日表現。標普所有板塊血染，收跌逾 1.5%，創 5 月 12 日以來最大單日跌幅。

熊市被廣泛定義為從最近最高值下跌 20%，截稿前，一些股票已處入熊市區域，與經濟重啟相關股票賣壓出籠，航空和郵輪類股首當其衝。

挪威郵輪 (NCLH-US)、皇家加勒比郵輪 (RCL-US)、嘉年華郵輪 (CCL-US) 都從 52 週的高點下跌了至少 30%。聯合航空 (UAL-US) 暴跌逾 5%，較近期高點約 31%。

能源股隨油價暴跌成為重災區。石油天然氣公司 Diamondback Energy (FANG-US) 和能源技術公司 Enphase Energy (ENPH-US) 均較近期高點下跌約 30%。

特斯拉處於熊市。 (圖片：AFP)

週一特斯拉 (TSLA-US) 早盤走跌，尾盤小幅收紅 0.31% 報每股 646.22 美元。特斯拉較 1 月底觸及的 52 週高點下跌逾 29%。去年特斯拉全年漲幅達 740%，反觀今年其股價命運多舛。

全球知名電視頻道媒體公司 Discovery (DISCA-US) 股價殺到見骨、距 52 週高點暴跌了 60% 以上。避險基金 Archegos Capital 爆倉期間，Discovery 慘遭大拋售。