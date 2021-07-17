英保守黨前黨魁：中國忙於收購晶圓廠 爭奪半導體霸權

週五 (16 日) 英國前保守黨黨魁史密斯 (Iain Duncan Smith) 表示，中國正在使用可疑的方法，有意搶奪半導體霸主的地位。

目前以台灣台積電、南韓三星和美國英特爾等半導體製造商占據全球先進晶片生產的半壁江山，身為世界工廠的中國在遭遇美中貿易戰、華為禁令等事件後，正積極扶植中國半導體產業。

隨著晶片荒席捲全球，各國正積極走向晶片自給自足的趨勢，採取措施確保擁有足夠的晶片，中國也不惶多讓，有意搶下全球半導體的霸權。

英國前保守黨黨魁史密斯，中國正透過不懈地竊取技術、獲取智慧財產權和收購企業等方式，爭奪半導體霸權。

英國前保守黨黨魁史密斯 (圖片：AFP)

中國聞泰科技旗下的荷蘭晶片公司 Nexperia 上週一 (5 日) 宣佈，計畫收購英國最大的晶片生產商 Newport Wafer Fab。回顧近年，英國晶片商 Imagination Technologies、法國晶片元件商 Linxens 和荷蘭的 Ampleon 皆由中資收購。

原本司空見慣中資出手收購外企事件，已演變為各國擔憂的國安危機。英國 4 月推出的《國家安全和投資法案》以防止策略性資產免遭外國「惡意」收購。

原本英國並無計畫干預 Nexperia 收購 Newport Wafer Fab，但英國首相強生上週三表態對此收購案進行審查。英科學大臣 Amanda Solloway 週四宣布，英國政府目前不打算介入干預，因為這目前不是一個國安問題。

英國前保守黨黨魁史密斯週五稱，中國為全球繁忙的第一大出口國，正忙著在海外任何能找到半導體技術的企業予以收購，現在是不是卑躬屈膝的時候，呼籲英國政府應依法阻止該交易，因為英國不是非得要跟中國做生意。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 下滑 0.97%、台積電 ADR (TSM-US) 跌逾 1.8%。