〈財報前瞻〉市場聚焦Netflix訂閱成長前景 Q2「無關緊要」

Netflix (NFLX-US) 週二盤後將公布 6 月一季的財報，市場將聚焦其訂閱人數的成長前景。

Netflix 2020 年訂閱人數增加 3660 萬人，使其總訂閱人數提升至 2 億人以上，係因消費者在新冠病毒封鎖期間尋求適合居家的娛樂方式。

但投資者擔心訂閱人數成長放緩，因為疫情限制製片量，導致內容減少，且去年訂閱的大幅成長可能來自「提前效應」，以及部分市場近期漲價。

Netflix 淨新增訂閱在 3 月為止的一季為 400 萬人，較原本預期少了 200 萬人，且當時該公司預期 6 月一季的淨新增訂閱人數剩下 100 萬人。

Netflix 當時財測還包括營收 73 億美元、EPS 3.16 美元，符合華爾街預期。華爾街預期 Netflix 新增訂閱 110 萬人。

針對第三季 (9 月一季)，華爾街預估營收 74.8 億美元，但 EPS 下降至 2.17 美元，係因製片復甦且成本反彈。華爾街估計第三季淨新增訂閱 560 萬人，這是財報公布時最有可能推動股價上漲的數字。

另一個未知數是該公司備受矚目，但尚未宣布的進軍串流影視電玩遊戲市場的計畫。

Evercore 分析師 Mark Mahaney 寫道，他擔心華爾街對該公司第三季的新增訂閱成長預期太過激進，因為 Netflix 「內容略顯疲軟」，且迪士尼 (DIS-US) 和 HBO 在一些國際市場也推出競爭產品。雖然如此，他仍維持 Netflix 股票評級在「優於大盤」，目標價 655 美元。

Netflix 週一上漲 0.37%，收 532.28 美元。

摩根士丹利分析師 Benjamin Swinburne 寫道，消費經濟重啟，加上 2020 年製片推遲的影響仍在，這都意味第二季財報和第三季財測「具有風險」。

Swinburne 估計，第三季新增訂閱 400 萬人，遠低於華爾街預期共識，如果他說中了，Netflix 鐵定遭拋售，但他也指出，該公司即將推出更多內容，第四季與其後的訂閱人數成長應該會加速。他仍維持「加碼」評級，目標價 650 美元。

美銀全球研究分析師 Nat Schindler 認為，Netflix 第二季的財報「無關緊要」，投資者一般更在意的是第三季的財測，尤其是訂閱人數成長。

但 Schindler 補充，下半年會推出「重磅內容」，就像 Netflix 新一季的熱門科幻劇集《怪奇物語》，應該會推動明年的訂閱用戶增長。Schindler 維持「買進」評級，目標價 680 美元。