Netflix與大導演史蒂芬史匹柏的電影公司簽下多年合約

美國 Netflix(NFLX-US) 在週一 (21 日) 宣布，該公司已經和國際知名導演史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg) 所領軍的電影公司 Amblin Partners 簽下內容供應合約。在未來幾年，Amblin Partners 在每年將提供多部作品給 Netflix。

根據《路透社》21 日報導，與該合約有關的金額、條件等並未公開。

近年來因史蒂芬史匹柏主張，主要經由電視來觀看的電影，應該以艾美獎的作品為主而非奧斯卡獎，與 Netflix 的意見相左。他曾表示，希望保留在戲院大螢幕觀賞電影的體驗。

然而這回史蒂芬史匹柏在一份聲明中提到，當他與 Netflix 的共同執行長 Ted Sarandos 討論過後，認為「現在顯然有一個絕佳的機會來共同講述全新故事，並以新方式來接觸觀眾。」

現年 74 歲的史蒂芬史匹柏最讓人津津樂道的作品，包括他親自執導的「法櫃奇兵」、「E.T. 外星人」、「大白鯊」、「侏儸紀公園」、「辛德勒的名單」以及「搶救雷恩大兵」等。而「辛德勒的名單」以及「搶救雷恩大兵」讓他抱走奧斯卡金像獎的最佳導演獎，此外，他也獲頒美國電影學會以及金球獎的終身成就獎等，擁有多項殊榮。

而除了這回與 Netflix 所簽下的合約之外，未來 Amblin Partners 也仍將與環球影業 (Universal) 等夥伴共同創作。