〈台股盤前〉空軍圍城 法人早嗅到煙硝味 月線下兩關鍵密碼戰

美國上週再見 Delta 變種病毒肆虐，拖累全球投資氣氛，法人早已嗅到危機，連日落跑，外資昨 (19) 日更大舉提款 424.04 億元，摜壓台股下跌 106 點，收在 17789 點，雖然守住月線，但今晨美股再度暴跌，月線 17706 點恐岌岌可危，下檔賣壓沉重，17597 點、17541 點兩關鍵點位將背水一戰。

台股昨日以 17854.35 點開低後，一度下滑至 17708.15 點，回測月線 17706 點，外資狂砍金控、電子股為主，賣超開發金最多，單日賣超 5 萬 4079 張，賣超聯電 3 萬 2265 張居第二，台積電也遭外資賣超 2 萬 1917 張，全數瞄準大權值個股，顯然外資拒當韭菜，透過大舉提款快閃。

Delta 變種病毒確診數暴增，引發華爾街大規模拋售，VIX 恐慌指數急升 21.95%，美股出現暴跌，道瓊工業指數暴跌 725 點、跌幅超過 2%，創下去年 10 月以來最大跌幅，標普 500 指數和那斯達克指數都跌超過 1%，創 5 月以來以來最差表現。

台股今天恐怕也在劫難逃，從技術面來看，台股月線雖然未跌破，但月線之下隱含層層殺機，關鍵點位先看 7 月 9 日的低點 17597.46 點、6 月 29 日低點 17541.14 點，最低位距離昨日收盤價也不過 248 點，若今日月線、與此兩關鍵密碼相繼跌破，多方防線不排除一路退守 6 月 23 日的 17127.59 點紅棒下緣。

今日觀盤重點， 晶圓代工龍頭台積電昨收 582 元，下跌 1.19%，持續跌破短中期均線，15 日法人說明會迄今股價已下跌 32 元、跌幅約 5.21%，市值縮水新台幣 8297.7 億元；法人指出，台積電短線股價恐回測 6 月 22 日前波低點 578 元，將是多方防守重點。

華為旗下大陸 IC 設計龍頭海思因美國禁令而無法繼續生產高階製程的「麒麟」系列手機晶片，傳出海思近期轉向，以不受美國限制的 40 奈米成熟製程切入當紅的 OLED 驅動 IC 領域，預計年底送樣、明年量產，台灣 IC 設計二哥聯詠首當其衝，敦泰、天鈺等台廠也面臨壓力。