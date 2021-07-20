〈台股盤中〉中小型股力抗權值股賣壓 櫃買指數率先翻紅

全球疫情在變種病毒加速傳播下，美股再度大跌收長黑，衝擊台股投資人持股信心，早盤集中市場一度大趺超過 200 點，最低跌到 17563.31 點，不過中小型股如生技股出頭力抗權值股賣壓，另外部分中小型股也有強勢表現，櫃買指數盤中率先由黑翻紅，大盤估量不到 5000 億元。

證券分析師則認為，台股即使在尾盤勉強收復月線，仍是弱勢格局，現階段投資人應多保留現金爲宜。

台股盤中以生技及 IC 設計股較為強勢，力抗空頭賣壓，台積電 (2330-TW) 未跌破昨日低點 578 元，股價維持平盤附近，大立光 (3008-TW) 股價也守住 3000 元整數關卡，生技股則在高端取得 EUA 股價直奔漲停，同族群優盛、雃博、台康與國光生等，也聯袂亮燈。

貨櫃航運陽明 (2609-TW) 在法說會後受到多頭棄守，早盤直接摜破現增價支撐，同族群長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 等股價也受到嚴重拖累重挫。

分析師黃漢成說，台股今日遭遇強大賣壓，主要在疫情擴散、外資昨日大賣台股，造成投資人持股信心大失，目前來看，即使尾盤勉強收復月線，盤勢仍偏弱勢整理。

黃漢成說，指數下殺時，投資人應汰弱擇強，至於第三季進入旺季的 IC 設計類股，則是值得留意的族群。