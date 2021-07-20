日本6月核心CPI報年增0.2% 反映油價上漲

日本 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.2%，不含生鮮食品的核心 CPI 也增 0.2%，連續 2 個月成長，主要原因與原油價格上揚有關。

日本總務省在 20 日 (週二) 發布 6 月的 CPI (2015 年 = 100) ) 數據，在去除價格波動幅度較大的生鮮食品後的核心 CPI 報 101.7，年增 0.2%，與《路透社》所整理出的市場預測結果一致。

日本 6 月 CPI 報 101.9，年增 0.2%。不含生鮮食品及能源的超核心 CPI 報年減 0.2%。

其中，行動電話帳單較去年同期下滑 27.9%，下滑幅度與前 (5) 月相同，也是壓低 6 月 CPI 表現的最主要項目，並把整體 CPI 拉低 0.54%。

汽油價格較去年同期上揚 17.9%，是拉升 6 月 CPI 表現最主要的項目，對整體 CPI 貢獻 0.34%。煤油價格報年增 21.4%，對整體 CPI 的貢獻 0.08%。6 月電費報年減 1.7%，下滑幅度較前 (5) 月的年減 2.9% 縮小，反應原油價格上揚。

另外，由於天然災害增加，火災、地震的保險費用年增 16.4%。