德國6月CPI年增2.3% 符合市場預期

根據德國聯邦統計局 Destatis 在週二 (13 日) 公布的最新數據顯示，德國 6 月消費者物價指數 (CPI) 有所放緩，低於上月的高點，但符合市場預期。

數據顯示，德國 6 月消費者物價指數 (CPI) 終值年增 2.3%，低於 5 月份的高點 2.5%，不過已連升 6 個月。與上月相比，升幅放緩至 0.4%，但已連升 7 個月。

從各類別來看，能源價格升幅從上個月的 10.0% 降至 9.4%。Destatis 表示，能源產品價格的年增幅度對通膨率產生了明顯的上行影響。若剔除能源價格，則德國 6 月份通膨率為 1.6%。食品價格則是從年增 1.5% 放緩至 1.2%。服務價格由年增 2.2% 降至 1.6%。

德國 6 月份調和消費者物價指數 (HICP) 終值年增 2.1%，低於前值的 2.4%，但已連升 6 個月。與上個月相比，則增長 0.4%。

德國央行在上月上調了經濟成長預期，預估該國經濟最快將在本季達到疫情前的水平，並預估今年和明年經濟將分別成長 3.7% 和 5.2%。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，並上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 曾表示：「歐洲和全球經濟好轉，意味著企業正在努力滿足需求，原料和勞動力都面臨短缺。在這種情況下，企業的定價能力將繼續增強，不可避免地在未來幾個月內對通膨造成進一步上行壓力。」

不過，歐洲央行認為通膨飆升會是暫時的，並表示將維持寬鬆貨幣政策，因為明年初物價增長的動能將會消退，未來幾年通膨可能仍將低於目標。